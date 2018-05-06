في سابقة هي الأولى من نوعها:الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة تقاضي والي الجهة ورئيس بلديتها

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
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-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
مكتب قابس (الشروق)
تبنت الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة منذ الأيام الأولى للثورة المشاغل المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي وتشويه تراث المدينة وتاريخها المعماري ونظمت العديد من التظاهرات وحمت عديد المواقع التي كانت مهددة بسبب الفوضى وتعنت المتجاوزين كما ربطت علاقات تواصل وعمل مع السلط المعنية منها بدرجة أولى السلطة البلدية ووالي الجهة ومعهد التراث . الجمعية تبنت عديد الشكايات الصادرة عن المواطنين والمتعلقة بالتجاوزات الحاصلة على الملك العمومي والمناطق الخضراء أوتراث المدينة وتابعت مسار الشكايات رغبة في الوصول الى تنفيذ القانون على الجميع بنفس المعايير لكنها فوجئت بتهاون السلطة المخول لها قانونا بتنفيذ الحكام والمشرفة عليها وهوما اضطر الجمعية مؤخرا الى رفع ثلاثة قضايا ضد والي الجهة ورئيس بلدية قابس وشرطتها البلدية وتم ترسيم القضايا بفرع المحكمة الادارية المحدثة في قابس. وقد جاء في نصوص العرائض المقدمة توضيح للأحداث القائمة منها تهاون الشرطة البلدية في معاينة التجاوزات وتغاضي السلطة البلدية عن بعض التجاوزات الحاصلة وعدم تنفيذ أحكام بالهدم صادرة عن السلطة الجهوية وتشويه وهدم بعض البناءات ذات الطابع المعماري الخصوصي مثلما حصل مع مبنى المسلخ البلدي الذي تم هدمه وازالته بالكامل بينما كان بالامكان ترميمه والمحافظة على طابعه . الجمعية ومن خلال رفعها لهذه القضايا تطلب فتح تحقيقات قضائية جدية في بعض التجاوزات وتحديد المسؤوليات وتأمل أن تكون النتائج مؤشرا قويا لقيمة الحكم المحلي الذي سيتم ارساؤه كنتيجة للانتخابات البلدية الجارية حاليا .
مكتب قابس (الشروق)
تبنت الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة منذ الأيام الأولى للثورة المشاغل المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي وتشويه تراث المدينة وتاريخها المعماري ونظمت العديد من التظاهرات وحمت عديد المواقع التي كانت مهددة بسبب الفوضى وتعنت المتجاوزين كما ربطت علاقات تواصل وعمل مع السلط المعنية منها بدرجة أولى السلطة البلدية ووالي الجهة ومعهد التراث . الجمعية تبنت عديد الشكايات الصادرة عن المواطنين والمتعلقة بالتجاوزات الحاصلة على الملك العمومي والمناطق الخضراء أوتراث المدينة وتابعت مسار الشكايات رغبة في الوصول الى تنفيذ القانون على الجميع بنفس المعايير لكنها فوجئت بتهاون السلطة المخول لها قانونا بتنفيذ الحكام والمشرفة عليها وهوما اضطر الجمعية مؤخرا الى رفع ثلاثة قضايا ضد والي الجهة ورئيس بلدية قابس وشرطتها البلدية وتم ترسيم القضايا بفرع المحكمة الادارية المحدثة في قابس. وقد جاء في نصوص العرائض المقدمة توضيح للأحداث القائمة منها تهاون الشرطة البلدية في معاينة التجاوزات وتغاضي السلطة البلدية عن بعض التجاوزات الحاصلة وعدم تنفيذ أحكام بالهدم صادرة عن السلطة الجهوية وتشويه وهدم بعض البناءات ذات الطابع المعماري الخصوصي مثلما حصل مع مبنى المسلخ البلدي الذي تم هدمه وازالته بالكامل بينما كان بالامكان ترميمه والمحافظة على طابعه . الجمعية ومن خلال رفعها لهذه القضايا تطلب فتح تحقيقات قضائية جدية في بعض التجاوزات وتحديد المسؤوليات وتأمل أن تكون النتائج مؤشرا قويا لقيمة الحكم المحلي الذي سيتم ارساؤه كنتيجة للانتخابات البلدية الجارية حاليا .
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018