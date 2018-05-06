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يوم الأحد 06 ماي 2018
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في سابقة هي الأولى من نوعها:الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة تقاضي والي الجهة ورئيس بلديتها
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شروق الجهات
في سابقة هي الأولى من نوعها:الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة تقاضي والي الجهة ورئيس بلديتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكتب قابس (الشروق)
تبنت الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة منذ الأيام الأولى للثورة المشاغل المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي وتشويه تراث المدينة وتاريخها المعماري ونظمت العديد من التظاهرات وحمت عديد المواقع التي كانت مهددة بسبب الفوضى وتعنت المتجاوزين كما ربطت علاقات تواصل وعمل مع السلط المعنية منها بدرجة أولى السلطة البلدية ووالي الجهة ومعهد التراث . الجمعية تبنت عديد الشكايات الصادرة عن المواطنين والمتعلقة بالتجاوزات الحاصلة على الملك العمومي والمناطق الخضراء أوتراث المدينة وتابعت مسار الشكايات رغبة في الوصول الى تنفيذ القانون على الجميع بنفس المعايير لكنها فوجئت بتهاون السلطة المخول لها قانونا بتنفيذ الحكام والمشرفة عليها وهوما اضطر الجمعية مؤخرا الى رفع ثلاثة قضايا ضد والي الجهة ورئيس بلدية قابس وشرطتها البلدية وتم ترسيم القضايا بفرع المحكمة الادارية المحدثة في قابس. وقد جاء في نصوص العرائض المقدمة توضيح للأحداث القائمة منها تهاون الشرطة البلدية في معاينة التجاوزات وتغاضي السلطة البلدية عن بعض التجاوزات الحاصلة وعدم تنفيذ أحكام بالهدم صادرة عن السلطة الجهوية وتشويه وهدم بعض البناءات ذات الطابع المعماري الخصوصي مثلما حصل مع مبنى المسلخ البلدي الذي تم هدمه وازالته بالكامل بينما كان بالامكان ترميمه والمحافظة على طابعه . الجمعية ومن خلال رفعها لهذه القضايا تطلب فتح تحقيقات قضائية جدية في بعض التجاوزات وتحديد المسؤوليات وتأمل أن تكون النتائج مؤشرا قويا لقيمة الحكم المحلي الذي سيتم ارساؤه كنتيجة للانتخابات البلدية الجارية حاليا .

الحبيب الحفيان
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شروق الجهات
في سابقة هي الأولى من نوعها:الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة تقاضي والي الجهة ورئيس بلديتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكتب قابس (الشروق)
تبنت الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة منذ الأيام الأولى للثورة المشاغل المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي وتشويه تراث المدينة وتاريخها المعماري ونظمت العديد من التظاهرات وحمت عديد المواقع التي كانت مهددة بسبب الفوضى وتعنت المتجاوزين كما ربطت علاقات تواصل وعمل مع السلط المعنية منها بدرجة أولى السلطة البلدية ووالي الجهة ومعهد التراث . الجمعية تبنت عديد الشكايات الصادرة عن المواطنين والمتعلقة بالتجاوزات الحاصلة على الملك العمومي والمناطق الخضراء أوتراث المدينة وتابعت مسار الشكايات رغبة في الوصول الى تنفيذ القانون على الجميع بنفس المعايير لكنها فوجئت بتهاون السلطة المخول لها قانونا بتنفيذ الحكام والمشرفة عليها وهوما اضطر الجمعية مؤخرا الى رفع ثلاثة قضايا ضد والي الجهة ورئيس بلدية قابس وشرطتها البلدية وتم ترسيم القضايا بفرع المحكمة الادارية المحدثة في قابس. وقد جاء في نصوص العرائض المقدمة توضيح للأحداث القائمة منها تهاون الشرطة البلدية في معاينة التجاوزات وتغاضي السلطة البلدية عن بعض التجاوزات الحاصلة وعدم تنفيذ أحكام بالهدم صادرة عن السلطة الجهوية وتشويه وهدم بعض البناءات ذات الطابع المعماري الخصوصي مثلما حصل مع مبنى المسلخ البلدي الذي تم هدمه وازالته بالكامل بينما كان بالامكان ترميمه والمحافظة على طابعه . الجمعية ومن خلال رفعها لهذه القضايا تطلب فتح تحقيقات قضائية جدية في بعض التجاوزات وتحديد المسؤوليات وتأمل أن تكون النتائج مؤشرا قويا لقيمة الحكم المحلي الذي سيتم ارساؤه كنتيجة للانتخابات البلدية الجارية حاليا .

الحبيب الحفيان
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06 ماي 2018 السّاعة 21:53
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المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018 السّاعة 21:08
صفاقس- الشروق أون لاين - راشد شعور: أغلقت مكاتب الإقتراع بصفاقس بنسبة إقبال لم تتجاوز 36.08 بالمائة بصفاقس واحد...
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صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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