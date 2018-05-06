في سابقة هي الأولى من نوعها:الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة تقاضي والي الجهة ورئيس بلديتها

مكتب قابس (الشروق)

تبنت الجمعية التنموية لصيانة قابس المدينة منذ الأيام الأولى للثورة المشاغل المتعلقة بالاعتداء على الملك العمومي وتشويه تراث المدينة وتاريخها المعماري ونظمت العديد من التظاهرات وحمت عديد المواقع التي كانت مهددة بسبب الفوضى وتعنت المتجاوزين كما ربطت علاقات تواصل وعمل مع السلط المعنية منها بدرجة أولى السلطة البلدية ووالي الجهة ومعهد التراث . الجمعية تبنت عديد الشكايات الصادرة عن المواطنين والمتعلقة بالتجاوزات الحاصلة على الملك العمومي والمناطق الخضراء أوتراث المدينة وتابعت مسار الشكايات رغبة في الوصول الى تنفيذ القانون على الجميع بنفس المعايير لكنها فوجئت بتهاون السلطة المخول لها قانونا بتنفيذ الحكام والمشرفة عليها وهوما اضطر الجمعية مؤخرا الى رفع ثلاثة قضايا ضد والي الجهة ورئيس بلدية قابس وشرطتها البلدية وتم ترسيم القضايا بفرع المحكمة الادارية المحدثة في قابس. وقد جاء في نصوص العرائض المقدمة توضيح للأحداث القائمة منها تهاون الشرطة البلدية في معاينة التجاوزات وتغاضي السلطة البلدية عن بعض التجاوزات الحاصلة وعدم تنفيذ أحكام بالهدم صادرة عن السلطة الجهوية وتشويه وهدم بعض البناءات ذات الطابع المعماري الخصوصي مثلما حصل مع مبنى المسلخ البلدي الذي تم هدمه وازالته بالكامل بينما كان بالامكان ترميمه والمحافظة على طابعه . الجمعية ومن خلال رفعها لهذه القضايا تطلب فتح تحقيقات قضائية جدية في بعض التجاوزات وتحديد المسؤوليات وتأمل أن تكون النتائج مؤشرا قويا لقيمة الحكم المحلي الذي سيتم ارساؤه كنتيجة للانتخابات البلدية الجارية حاليا .





الحبيب الحفيان