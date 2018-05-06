الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 06 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
96 ملاحظا ليوم الاقتراع
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
شروق الجهات
96 ملاحظا ليوم الاقتراع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

استعد مكتب منظمة عتيد بقابس كما يجب لموعد اليوم 6 ماي من أجل أن يكون دورها ايجابيا مساهما في انجاح العرس الانتخابي الذي يشهد اليوم زبدة مساره وفي حديث مع الناصر الرديسي مدير المكتب قال ان عتيد قامت بدورها في كل مراحل المسار الانتخابي وهي مستعدة كما ينبغي لهذا اليوم وجهزت 96 ملاحظا سيتولون تغطية مراقبة خمس بلديات في كل مكاتبها الانتخابية وهي بلديات قابس المدينة وتبلبووشنني وبوشمة والمطوية بينما سيتم مراقبة بقية البلديات عبر فرق متنقلة من الملاحظين بالتنسيق مع مكتب عمليات قار . الرديسي قال ان عتيد تنظم على كامل فترات اليوم السبت حلقات تكوينية بالمجموعات لفائدة ملاحظيها حتى تضمن شفافية المراقبة لأعوانها ، كما أن عتيد لم تهمل دورها التحسيسي اذ تولت فرق من أعوانها القيام بحملات تحسيسية للمواطنين عبر الأسواق والأحياء السكنية ذات الكثافة قصد حثهم على القيام بالواجب الانتخابي واختيار ممثليهم في المجالس البلدية مع التأكيد على دقة المرحلة وأهمية الحكم المحلي في تونس الجديدة. وحول تكهناته لنسبة الاقبال على الصندوق قال الرديسي انه متفائل نتيجة ملاحظاته طوال فترة الحملة الانتخابية ويتكهن بنسبة مقبولة يوم غد .

الحبيب الحفيان
تقرؤون أيضا
رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة‎
06 ماي 2018 السّاعة 21:53
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: سجل مركز الاقتراع بمنطقة برج الخضراء التابعة لبلدية الرمادة نسبة 0...
المزيد >>
المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018 السّاعة 21:14
المهدية -الشروق أون لاين- أنور الغريبي: أكد قيس القحاز رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية لـ"الشروق أون...
المزيد >>
نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018 السّاعة 21:08
صفاقس- الشروق أون لاين - راشد شعور: أغلقت مكاتب الإقتراع بصفاقس بنسبة إقبال لم تتجاوز 36.08 بالمائة بصفاقس واحد...
المزيد >>
صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
96 ملاحظا ليوم الاقتراع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

استعد مكتب منظمة عتيد بقابس كما يجب لموعد اليوم 6 ماي من أجل أن يكون دورها ايجابيا مساهما في انجاح العرس الانتخابي الذي يشهد اليوم زبدة مساره وفي حديث مع الناصر الرديسي مدير المكتب قال ان عتيد قامت بدورها في كل مراحل المسار الانتخابي وهي مستعدة كما ينبغي لهذا اليوم وجهزت 96 ملاحظا سيتولون تغطية مراقبة خمس بلديات في كل مكاتبها الانتخابية وهي بلديات قابس المدينة وتبلبووشنني وبوشمة والمطوية بينما سيتم مراقبة بقية البلديات عبر فرق متنقلة من الملاحظين بالتنسيق مع مكتب عمليات قار . الرديسي قال ان عتيد تنظم على كامل فترات اليوم السبت حلقات تكوينية بالمجموعات لفائدة ملاحظيها حتى تضمن شفافية المراقبة لأعوانها ، كما أن عتيد لم تهمل دورها التحسيسي اذ تولت فرق من أعوانها القيام بحملات تحسيسية للمواطنين عبر الأسواق والأحياء السكنية ذات الكثافة قصد حثهم على القيام بالواجب الانتخابي واختيار ممثليهم في المجالس البلدية مع التأكيد على دقة المرحلة وأهمية الحكم المحلي في تونس الجديدة. وحول تكهناته لنسبة الاقبال على الصندوق قال الرديسي انه متفائل نتيجة ملاحظاته طوال فترة الحملة الانتخابية ويتكهن بنسبة مقبولة يوم غد .

الحبيب الحفيان
تقرؤون أيضا
رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة‎
06 ماي 2018 السّاعة 21:53
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: سجل مركز الاقتراع بمنطقة برج الخضراء التابعة لبلدية الرمادة نسبة 0...
المزيد >>
المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018 السّاعة 21:14
المهدية -الشروق أون لاين- أنور الغريبي: أكد قيس القحاز رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية لـ"الشروق أون...
المزيد >>
نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018 السّاعة 21:08
صفاقس- الشروق أون لاين - راشد شعور: أغلقت مكاتب الإقتراع بصفاقس بنسبة إقبال لم تتجاوز 36.08 بالمائة بصفاقس واحد...
المزيد >>
صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
﻿