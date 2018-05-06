96 ملاحظا ليوم الاقتراع

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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
استعد مكتب منظمة عتيد بقابس كما يجب لموعد اليوم 6 ماي من أجل أن يكون دورها ايجابيا مساهما في انجاح العرس الانتخابي الذي يشهد اليوم زبدة مساره وفي حديث مع الناصر الرديسي مدير المكتب قال ان عتيد قامت بدورها في كل مراحل المسار الانتخابي وهي مستعدة كما ينبغي لهذا اليوم وجهزت 96 ملاحظا سيتولون تغطية مراقبة خمس بلديات في كل مكاتبها الانتخابية وهي بلديات قابس المدينة وتبلبووشنني وبوشمة والمطوية بينما سيتم مراقبة بقية البلديات عبر فرق متنقلة من الملاحظين بالتنسيق مع مكتب عمليات قار . الرديسي قال ان عتيد تنظم على كامل فترات اليوم السبت حلقات تكوينية بالمجموعات لفائدة ملاحظيها حتى تضمن شفافية المراقبة لأعوانها ، كما أن عتيد لم تهمل دورها التحسيسي اذ تولت فرق من أعوانها القيام بحملات تحسيسية للمواطنين عبر الأسواق والأحياء السكنية ذات الكثافة قصد حثهم على القيام بالواجب الانتخابي واختيار ممثليهم في المجالس البلدية مع التأكيد على دقة المرحلة وأهمية الحكم المحلي في تونس الجديدة. وحول تكهناته لنسبة الاقبال على الصندوق قال الرديسي انه متفائل نتيجة ملاحظاته طوال فترة الحملة الانتخابية ويتكهن بنسبة مقبولة يوم غد .
استعد مكتب منظمة عتيد بقابس كما يجب لموعد اليوم 6 ماي من أجل أن يكون دورها ايجابيا مساهما في انجاح العرس الانتخابي الذي يشهد اليوم زبدة مساره وفي حديث مع الناصر الرديسي مدير المكتب قال ان عتيد قامت بدورها في كل مراحل المسار الانتخابي وهي مستعدة كما ينبغي لهذا اليوم وجهزت 96 ملاحظا سيتولون تغطية مراقبة خمس بلديات في كل مكاتبها الانتخابية وهي بلديات قابس المدينة وتبلبووشنني وبوشمة والمطوية بينما سيتم مراقبة بقية البلديات عبر فرق متنقلة من الملاحظين بالتنسيق مع مكتب عمليات قار . الرديسي قال ان عتيد تنظم على كامل فترات اليوم السبت حلقات تكوينية بالمجموعات لفائدة ملاحظيها حتى تضمن شفافية المراقبة لأعوانها ، كما أن عتيد لم تهمل دورها التحسيسي اذ تولت فرق من أعوانها القيام بحملات تحسيسية للمواطنين عبر الأسواق والأحياء السكنية ذات الكثافة قصد حثهم على القيام بالواجب الانتخابي واختيار ممثليهم في المجالس البلدية مع التأكيد على دقة المرحلة وأهمية الحكم المحلي في تونس الجديدة. وحول تكهناته لنسبة الاقبال على الصندوق قال الرديسي انه متفائل نتيجة ملاحظاته طوال فترة الحملة الانتخابية ويتكهن بنسبة مقبولة يوم غد .
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018