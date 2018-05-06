96 ملاحظا ليوم الاقتراع

استعد مكتب منظمة عتيد بقابس كما يجب لموعد اليوم 6 ماي من أجل أن يكون دورها ايجابيا مساهما في انجاح العرس الانتخابي الذي يشهد اليوم زبدة مساره وفي حديث مع الناصر الرديسي مدير المكتب قال ان عتيد قامت بدورها في كل مراحل المسار الانتخابي وهي مستعدة كما ينبغي لهذا اليوم وجهزت 96 ملاحظا سيتولون تغطية مراقبة خمس بلديات في كل مكاتبها الانتخابية وهي بلديات قابس المدينة وتبلبووشنني وبوشمة والمطوية بينما سيتم مراقبة بقية البلديات عبر فرق متنقلة من الملاحظين بالتنسيق مع مكتب عمليات قار . الرديسي قال ان عتيد تنظم على كامل فترات اليوم السبت حلقات تكوينية بالمجموعات لفائدة ملاحظيها حتى تضمن شفافية المراقبة لأعوانها ، كما أن عتيد لم تهمل دورها التحسيسي اذ تولت فرق من أعوانها القيام بحملات تحسيسية للمواطنين عبر الأسواق والأحياء السكنية ذات الكثافة قصد حثهم على القيام بالواجب الانتخابي واختيار ممثليهم في المجالس البلدية مع التأكيد على دقة المرحلة وأهمية الحكم المحلي في تونس الجديدة. وحول تكهناته لنسبة الاقبال على الصندوق قال الرديسي انه متفائل نتيجة ملاحظاته طوال فترة الحملة الانتخابية ويتكهن بنسبة مقبولة يوم غد .

الحبيب الحفيان