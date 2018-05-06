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يوم الأحد 06 ماي 2018
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القيروان:حملات مكثفة لمصالح حفظ الصحة استعدادا لشهر رمضان
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شروق الجهات
القيروان:حملات مكثفة لمصالح حفظ الصحة استعدادا لشهر رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكتب القيروان (الشروق)
مع اقتراب شهر رمضان المعظم قامت مصالح حفظ الصحة بالقيروان بالتعاون مع الشرطة البلدية بحملات مراقبة مكثفة بكامل معتمديات الجهة .
وقد أكد الناصر الماجري رئيس مصلحة حفظ الصحة بالقيروان أنه تم الانطلاق في حملات مراقبة منذ 16 أفريل لحد اليوم وشملت كامل معتمديات ولاية القيروان وخاصة الاسواق الأسبوعية والمخازن والفضاءات الكبري والمقاهي والمخابز وأسفرت عن اقتراح غلق 3مخابز و5مقاهي ومحلين لبيع المرطبات و محلين لبيع الأكلة الخفيفة ومحل حلاقة وحجز مواد غذائية مخزونة في ظروف غير صحية وحجز 20كلغ من اللحوم الحمراء و12كلغ من اللحوم البيضاء وتحرير 42 بين مخالفات مالية ومحاضر عدلية.
كما أضاف الماجري أن الحملة متواصلة في مرحلتها الثانية في شهر رمضان والتي ستكون بكثافة من خلال تكثيف الفرق ليلا نهارا للحد من التجاوزات والمخالفات.

أيمن المحرزي
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شروق الجهات
القيروان:حملات مكثفة لمصالح حفظ الصحة استعدادا لشهر رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكتب القيروان (الشروق)
مع اقتراب شهر رمضان المعظم قامت مصالح حفظ الصحة بالقيروان بالتعاون مع الشرطة البلدية بحملات مراقبة مكثفة بكامل معتمديات الجهة .
وقد أكد الناصر الماجري رئيس مصلحة حفظ الصحة بالقيروان أنه تم الانطلاق في حملات مراقبة منذ 16 أفريل لحد اليوم وشملت كامل معتمديات ولاية القيروان وخاصة الاسواق الأسبوعية والمخازن والفضاءات الكبري والمقاهي والمخابز وأسفرت عن اقتراح غلق 3مخابز و5مقاهي ومحلين لبيع المرطبات و محلين لبيع الأكلة الخفيفة ومحل حلاقة وحجز مواد غذائية مخزونة في ظروف غير صحية وحجز 20كلغ من اللحوم الحمراء و12كلغ من اللحوم البيضاء وتحرير 42 بين مخالفات مالية ومحاضر عدلية.
كما أضاف الماجري أن الحملة متواصلة في مرحلتها الثانية في شهر رمضان والتي ستكون بكثافة من خلال تكثيف الفرق ليلا نهارا للحد من التجاوزات والمخالفات.

أيمن المحرزي
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بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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