القيروان:حملات مكثفة لمصالح حفظ الصحة استعدادا لشهر رمضان

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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
مكتب القيروان (الشروق)
مع اقتراب شهر رمضان المعظم قامت مصالح حفظ الصحة بالقيروان بالتعاون مع الشرطة البلدية بحملات مراقبة مكثفة بكامل معتمديات الجهة .
وقد أكد الناصر الماجري رئيس مصلحة حفظ الصحة بالقيروان أنه تم الانطلاق في حملات مراقبة منذ 16 أفريل لحد اليوم وشملت كامل معتمديات ولاية القيروان وخاصة الاسواق الأسبوعية والمخازن والفضاءات الكبري والمقاهي والمخابز وأسفرت عن اقتراح غلق 3مخابز و5مقاهي ومحلين لبيع المرطبات و محلين لبيع الأكلة الخفيفة ومحل حلاقة وحجز مواد غذائية مخزونة في ظروف غير صحية وحجز 20كلغ من اللحوم الحمراء و12كلغ من اللحوم البيضاء وتحرير 42 بين مخالفات مالية ومحاضر عدلية.
كما أضاف الماجري أن الحملة متواصلة في مرحلتها الثانية في شهر رمضان والتي ستكون بكثافة من خلال تكثيف الفرق ليلا نهارا للحد من التجاوزات والمخالفات.
مكتب القيروان (الشروق)
مع اقتراب شهر رمضان المعظم قامت مصالح حفظ الصحة بالقيروان بالتعاون مع الشرطة البلدية بحملات مراقبة مكثفة بكامل معتمديات الجهة .
وقد أكد الناصر الماجري رئيس مصلحة حفظ الصحة بالقيروان أنه تم الانطلاق في حملات مراقبة منذ 16 أفريل لحد اليوم وشملت كامل معتمديات ولاية القيروان وخاصة الاسواق الأسبوعية والمخازن والفضاءات الكبري والمقاهي والمخابز وأسفرت عن اقتراح غلق 3مخابز و5مقاهي ومحلين لبيع المرطبات و محلين لبيع الأكلة الخفيفة ومحل حلاقة وحجز مواد غذائية مخزونة في ظروف غير صحية وحجز 20كلغ من اللحوم الحمراء و12كلغ من اللحوم البيضاء وتحرير 42 بين مخالفات مالية ومحاضر عدلية.
كما أضاف الماجري أن الحملة متواصلة في مرحلتها الثانية في شهر رمضان والتي ستكون بكثافة من خلال تكثيف الفرق ليلا نهارا للحد من التجاوزات والمخالفات.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018