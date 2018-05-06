قفصة:178511 ناخبا للتصويت في 183مركز اقتراع

مكتب قفصة ـ الشروق:

تعيش جهة قفصة اليوم على وقع الانتخابات البلدية الاولى منذ الثورة ويعتبر العديد من الملاحظين ان هذه المحطة هامة في تاريخ تونس هذا وقد سجلنا يوم امس ومنذ الساعات الاولى للصباح حركية نشيطة صلب الهيئة الفرعية للانتخابات التي انطلقت في توزيع صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية تحت حراسة امنية مشددة بالتعاون مع الوحدات العسكرية على كل مراكز الاقتراع بالجهة والتي بلغت 183مركزا موزعة على 13دائرة بلدية ويمكن الاشارة ان الدائرة البلدية قفصة تشمل 44 مركز اقتراع وهو اعلى عدد وفي المقابل نجد 4مراكز اقتراع فقط بالدائرة البلدية بلالة وهو اقل عدد فيما تحتل الدائرة البلدية سيدي بوبكر المرتبة الاخيرة من حيث عدد المسجلين والذين بلغوا حوالي 2587موزعين على 6مراكز اقتراع وتأتي الدائرة البلدية قفصة المدينة في المرتبة الاولى من حيث عدد المسجلين البالغين 54251ناخبا وهذه مراكز الاقتراع حسب الدوائر البلدية .

قفصة 44- والقصر 9والقطار 14-والمتلوي 14-والمظيلة 8والرديف 14- والسند17- وام العرائس 14- وبلخير 17- ولالة4- وزانوش 6-و سيدي عيش 10- وسيدي بوبكر 6.





عبد الملك زعلاني