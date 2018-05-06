قفصة:178511 ناخبا للتصويت في 183مركز اقتراع

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22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
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20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
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18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
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18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
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17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
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17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
مكتب قفصة ـ الشروق:
تعيش جهة قفصة اليوم على وقع الانتخابات البلدية الاولى منذ الثورة ويعتبر العديد من الملاحظين ان هذه المحطة هامة في تاريخ تونس هذا وقد سجلنا يوم امس ومنذ الساعات الاولى للصباح حركية نشيطة صلب الهيئة الفرعية للانتخابات التي انطلقت في توزيع صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية تحت حراسة امنية مشددة بالتعاون مع الوحدات العسكرية على كل مراكز الاقتراع بالجهة والتي بلغت 183مركزا موزعة على 13دائرة بلدية ويمكن الاشارة ان الدائرة البلدية قفصة تشمل 44 مركز اقتراع وهو اعلى عدد وفي المقابل نجد 4مراكز اقتراع فقط بالدائرة البلدية بلالة وهو اقل عدد فيما تحتل الدائرة البلدية سيدي بوبكر المرتبة الاخيرة من حيث عدد المسجلين والذين بلغوا حوالي 2587موزعين على 6مراكز اقتراع وتأتي الدائرة البلدية قفصة المدينة في المرتبة الاولى من حيث عدد المسجلين البالغين 54251ناخبا وهذه مراكز الاقتراع حسب الدوائر البلدية .
قفصة 44- والقصر 9والقطار 14-والمتلوي 14-والمظيلة 8والرديف 14- والسند17- وام العرائس 14- وبلخير 17- ولالة4- وزانوش 6-و سيدي عيش 10- وسيدي بوبكر 6.
مكتب قفصة ـ الشروق:
تعيش جهة قفصة اليوم على وقع الانتخابات البلدية الاولى منذ الثورة ويعتبر العديد من الملاحظين ان هذه المحطة هامة في تاريخ تونس هذا وقد سجلنا يوم امس ومنذ الساعات الاولى للصباح حركية نشيطة صلب الهيئة الفرعية للانتخابات التي انطلقت في توزيع صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية تحت حراسة امنية مشددة بالتعاون مع الوحدات العسكرية على كل مراكز الاقتراع بالجهة والتي بلغت 183مركزا موزعة على 13دائرة بلدية ويمكن الاشارة ان الدائرة البلدية قفصة تشمل 44 مركز اقتراع وهو اعلى عدد وفي المقابل نجد 4مراكز اقتراع فقط بالدائرة البلدية بلالة وهو اقل عدد فيما تحتل الدائرة البلدية سيدي بوبكر المرتبة الاخيرة من حيث عدد المسجلين والذين بلغوا حوالي 2587موزعين على 6مراكز اقتراع وتأتي الدائرة البلدية قفصة المدينة في المرتبة الاولى من حيث عدد المسجلين البالغين 54251ناخبا وهذه مراكز الاقتراع حسب الدوائر البلدية .
قفصة 44- والقصر 9والقطار 14-والمتلوي 14-والمظيلة 8والرديف 14- والسند17- وام العرائس 14- وبلخير 17- ولالة4- وزانوش 6-و سيدي عيش 10- وسيدي بوبكر 6.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018