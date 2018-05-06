توزر:69135 مسجلا لاختيار 96 مقعدا

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
توزر ـ الشروق:
يقبل الناخبون اليوم الأحد 06 ماي 2018 في ولاية توزر بستّ دوائر انتخابية تشتمل على 48 مركز و135 مكتب اقتراع على اختيار ممثليهم في البلديات التي أضفى عليها القانون الجديد للحكم المحلي نكهة خاصّة ويبلغ عدد الناخبين المسجلين لهذه الانتخابات البلدية بولاية توزر 69135 مسجلا في حين يبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها 96 مقعدا تتوزع على الدوائر البلدية على النحو التالي : توزر 24 مقعدا وكل من نفطة ودقاش 18 مقعدا وكل من حامة الجريد وتمغزة وحزوة 12 مقعدا ويبلغ عدد القوائم المتنافسة على هذه المقاعد 36 قائمة منها 16 قائمة مستقلة و19 قائمة حزبية وقائمة واحدة ائتلافية .
وكان الأمنيون والعسكريون أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية يوم 29 أفريل المنقضي بنسبة قدرت بـ 9,14 % وذلك بمشاركة 90 أمنيا وعسكريا فيها من بين 984 مسجلا.
توزر ـ الشروق:
يقبل الناخبون اليوم الأحد 06 ماي 2018 في ولاية توزر بستّ دوائر انتخابية تشتمل على 48 مركز و135 مكتب اقتراع على اختيار ممثليهم في البلديات التي أضفى عليها القانون الجديد للحكم المحلي نكهة خاصّة ويبلغ عدد الناخبين المسجلين لهذه الانتخابات البلدية بولاية توزر 69135 مسجلا في حين يبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها 96 مقعدا تتوزع على الدوائر البلدية على النحو التالي : توزر 24 مقعدا وكل من نفطة ودقاش 18 مقعدا وكل من حامة الجريد وتمغزة وحزوة 12 مقعدا ويبلغ عدد القوائم المتنافسة على هذه المقاعد 36 قائمة منها 16 قائمة مستقلة و19 قائمة حزبية وقائمة واحدة ائتلافية .
وكان الأمنيون والعسكريون أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية يوم 29 أفريل المنقضي بنسبة قدرت بـ 9,14 % وذلك بمشاركة 90 أمنيا وعسكريا فيها من بين 984 مسجلا.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018