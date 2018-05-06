توزر:69135 مسجلا لاختيار 96 مقعدا

توزر ـ الشروق:

يقبل الناخبون اليوم الأحد 06 ماي 2018 في ولاية توزر بستّ دوائر انتخابية تشتمل على 48 مركز و135 مكتب اقتراع على اختيار ممثليهم في البلديات التي أضفى عليها القانون الجديد للحكم المحلي نكهة خاصّة ويبلغ عدد الناخبين المسجلين لهذه الانتخابات البلدية بولاية توزر 69135 مسجلا في حين يبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها 96 مقعدا تتوزع على الدوائر البلدية على النحو التالي : توزر 24 مقعدا وكل من نفطة ودقاش 18 مقعدا وكل من حامة الجريد وتمغزة وحزوة 12 مقعدا ويبلغ عدد القوائم المتنافسة على هذه المقاعد 36 قائمة منها 16 قائمة مستقلة و19 قائمة حزبية وقائمة واحدة ائتلافية .

وكان الأمنيون والعسكريون أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البلدية يوم 29 أفريل المنقضي بنسبة قدرت بـ 9,14 % وذلك بمشاركة 90 أمنيا وعسكريا فيها من بين 984 مسجلا.





بوبكر حريزي