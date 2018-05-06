بنزرت:يسري بن حسين عضو الهيئة الفرعية للانتخابات:مستعدون لإنجاح الانتخابات و208 مراكز للاقتراع

استعدادات ماراطونية تعيش على وقعها منذ فترة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بولاية بنزرت نحو انجاح الانتخابات البلدية. عن مجمل التحضيرات التقت الشروق السيد يسري بن حسين عضو الهيئة .

مكتب الشروق ـ بنزرت:

وقد ذكر السيد يسري ان « مجموع الناخبين يبلغ 285.845 ناخبا وناخبة حيث ضبطنا مختلف الاستعدادات لإنجاح العملية الانتخابية و قمنا بتخصيص 208 مركزا و 540 مكتبا للاقتراع موزعة على 17 دائرة انتخابية وذلك بإضافة مركز اقتراع بمنطقة وادي الرومين بمنزل عبد الرحمان متمثلا في فضاء معهد القنال «.

مبرزا في الاثناء انه :» تم توزيع الصناديق على مراكز الاقتراع مع تخصيص فضاء دار الثقافة الشيخ ادريس بمدينة بنزرت مركزا للتجميع و ضبط مختلف التحضيرات بالتنسيق مع الجهات الامنية.

ويبلغ مجموع المنسقين المحليين 17 منسقا فضلا عن 74 مراقبا للحملة الانتخابية من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات فيما يناهز مجموع الملاحظين من ممثلي القائمات اكثر من 2000 ملاحظ وكذلك عدد من الملاحظين ممثلي المجتمع المدني»..

وللإشارة يتنافس في سباق البلديات ببنزرت 95 قائمة مابين 54 قائمة حزبية و 30 مستقلة و11 ائتلافية .

كما تتوزع المقاعد حسب الدوائر البلدية السبع عشرة بولاية بنزرت كالاتي:

بلدية بنزرت 36 مقعدا - منزل بورقيبة 30 مقعدا اما بالنسبة لبلديات ماطر راس الجبل جومين منزل جميل العالية و غزالة فان مجموع المقاعد بكل بلدية منها 24 مقعدا.

و بالنسبة لبلديات تينجة و سجنان و اوتيك و منزل عبد الرحمان و الحشاشنة والماتلين رفراف و عوسجة فان مجموع المقاعد 18 مقعدا لكل بلدية. اما بلدية غار الملح فان مجموع المقاعد 12 مقعدا.





إيمان عبد الستار