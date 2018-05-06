المنستير:أساتذة وطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين في إضراب مفتوح

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الشروق ـ مكتب الساحل
يواصل طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير إضرابهم المفتوح احتجاجا على تعطل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي ونقابة «إجابة» للأساتذة الجامعيين بشكل عطّل سير الامتحانات والتأطير وبات يهدد مستقبل السنة الجامعية.
وقال أسامة العويني ممثل طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير لـ «الشروق» إنّ الأساتذة دخلوا في إضراب منذ 2 جانفي الماضي ويشمل الإضراب الامتناع عن تقديم الامتحانات وعن إرجاع الأعداد وكذلك عن التأطير، مشيرا إلى أنّ وزير التعليم العالي أشار في آخر تصريح له إلى أنه سيتم تشكيل لجان بيداغوجية وطنية لإعداد الامتحانات وإصلاحها، وهو ما نرفضه رفضا قطعيا باعتبار عدم ملاءمة هذا الحل مع البرنامج الدراسي لطلبة المدرسة بالمنستير، والذي يختلف مثلا عن المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وبالتالي نحن لا نقبل إنجاز امتحانات إلا بمباشرة من أساتذتنا».
واعتبر العويني أنه «مع ضبابية هذا المشهد لا نرى حلولا لذلك دخلنا في إضراب مفتوح للمطالبة بحل جذري لهذه الأزمة».
من جانبه قال الأستاذ المساعد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير وممثل نقابة «إجابة» بالمدرسة عبد القادر مبارك إنّ المشكل الأساسي يكمن في تعنّت الوزارة ورفضها فتح باب الحوار، وقد كنا نتمنى لو فتحت الوزارة باب الحوار وبالتالي لا نرى حلا خارج هذا الإطار».
واعتبر مبارك ان تعامل وزارة التعليم العالي مع هذه الأزمة يمثل «كارثة للجامعة العمومية» متسائلا «ماذا لو رفعنا الإضراب اليوم، كيف سيكون حال الجامعة العمومية وكيف سيكون وضعنا كأساتذة العام المقبل؟» وأكد أنّ الأساتذة المضربين لن يرفعوا الإضراب دون حوار.
الشروق ـ مكتب الساحل
يواصل طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير إضرابهم المفتوح احتجاجا على تعطل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي ونقابة «إجابة» للأساتذة الجامعيين بشكل عطّل سير الامتحانات والتأطير وبات يهدد مستقبل السنة الجامعية.
وقال أسامة العويني ممثل طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير لـ «الشروق» إنّ الأساتذة دخلوا في إضراب منذ 2 جانفي الماضي ويشمل الإضراب الامتناع عن تقديم الامتحانات وعن إرجاع الأعداد وكذلك عن التأطير، مشيرا إلى أنّ وزير التعليم العالي أشار في آخر تصريح له إلى أنه سيتم تشكيل لجان بيداغوجية وطنية لإعداد الامتحانات وإصلاحها، وهو ما نرفضه رفضا قطعيا باعتبار عدم ملاءمة هذا الحل مع البرنامج الدراسي لطلبة المدرسة بالمنستير، والذي يختلف مثلا عن المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وبالتالي نحن لا نقبل إنجاز امتحانات إلا بمباشرة من أساتذتنا».
واعتبر العويني أنه «مع ضبابية هذا المشهد لا نرى حلولا لذلك دخلنا في إضراب مفتوح للمطالبة بحل جذري لهذه الأزمة».
من جانبه قال الأستاذ المساعد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير وممثل نقابة «إجابة» بالمدرسة عبد القادر مبارك إنّ المشكل الأساسي يكمن في تعنّت الوزارة ورفضها فتح باب الحوار، وقد كنا نتمنى لو فتحت الوزارة باب الحوار وبالتالي لا نرى حلا خارج هذا الإطار».
واعتبر مبارك ان تعامل وزارة التعليم العالي مع هذه الأزمة يمثل «كارثة للجامعة العمومية» متسائلا «ماذا لو رفعنا الإضراب اليوم، كيف سيكون حال الجامعة العمومية وكيف سيكون وضعنا كأساتذة العام المقبل؟» وأكد أنّ الأساتذة المضربين لن يرفعوا الإضراب دون حوار.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018