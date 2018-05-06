المنستير:أساتذة وطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين في إضراب مفتوح

الشروق ـ مكتب الساحل

يواصل طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير إضرابهم المفتوح احتجاجا على تعطل المفاوضات بين وزارة التعليم العالي ونقابة «إجابة» للأساتذة الجامعيين بشكل عطّل سير الامتحانات والتأطير وبات يهدد مستقبل السنة الجامعية.

وقال أسامة العويني ممثل طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير لـ «الشروق» إنّ الأساتذة دخلوا في إضراب منذ 2 جانفي الماضي ويشمل الإضراب الامتناع عن تقديم الامتحانات وعن إرجاع الأعداد وكذلك عن التأطير، مشيرا إلى أنّ وزير التعليم العالي أشار في آخر تصريح له إلى أنه سيتم تشكيل لجان بيداغوجية وطنية لإعداد الامتحانات وإصلاحها، وهو ما نرفضه رفضا قطعيا باعتبار عدم ملاءمة هذا الحل مع البرنامج الدراسي لطلبة المدرسة بالمنستير، والذي يختلف مثلا عن المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وبالتالي نحن لا نقبل إنجاز امتحانات إلا بمباشرة من أساتذتنا».

واعتبر العويني أنه «مع ضبابية هذا المشهد لا نرى حلولا لذلك دخلنا في إضراب مفتوح للمطالبة بحل جذري لهذه الأزمة».

من جانبه قال الأستاذ المساعد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير وممثل نقابة «إجابة» بالمدرسة عبد القادر مبارك إنّ المشكل الأساسي يكمن في تعنّت الوزارة ورفضها فتح باب الحوار، وقد كنا نتمنى لو فتحت الوزارة باب الحوار وبالتالي لا نرى حلا خارج هذا الإطار».

واعتبر مبارك ان تعامل وزارة التعليم العالي مع هذه الأزمة يمثل «كارثة للجامعة العمومية» متسائلا «ماذا لو رفعنا الإضراب اليوم، كيف سيكون حال الجامعة العمومية وكيف سيكون وضعنا كأساتذة العام المقبل؟» وأكد أنّ الأساتذة المضربين لن يرفعوا الإضراب دون حوار.





المهدي خليفة