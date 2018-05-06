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يوم الأحد 06 ماي 2018
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سليانة:رئيس النقابة الجهوية للفلاحة بسليانة :هدفنا ضمان كرامة الفلاح
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شروق الجهات
سليانة:رئيس النقابة الجهوية للفلاحة بسليانة :هدفنا ضمان كرامة الفلاح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكتب سليانة (الشروق)
قال السيد بلال الحرباوي رئيس النقابة الجهوية للفلاحة ان الهدف من تأسيس نقابة هو الدفاع عن القطاع و ضمان العيش الكريم للفلاحين عكس ما يشاع ان النقابة هي خط مواز لوضع العصا في العجلة امام الجهات التي تعتني بالفلاح
و قد تم تأسيس نقابة جهوية للفلاحة بسليانة في الاونة الاخيرة و التي جاءت وليد وضع يتحتم على اهل القطاع ان يدافعوا على الفلاحة و الفلاحين هذا ما اكده السيد بلال الحرباوي الذي اضاف ان الفلاح و خاصة في السنوات الاخيرة اضحى يعيش في حالة متدنية من الجانب المادي نظرا لعدة عوامل لعل اهمها الجفاف الذي تمر به ولاية سليانة بالاضافة الى التسويف و المماطلة من قبل الجهات المسؤولة و عدم الاهتمام بالقطاع كما ان القوانين التي تم سنها مؤخرا لا تتماشى و وضع الفلاح لذلك كان الهدف الاساسي تاسيس نقابة جهوية للفلاحة قصد الدفاع عن القطاع تحت منظمة معترف بها بعيدا عن الغوغائية التي من شانها تعطيل المسار اثناء التفاوض و اجابة عن احداث النقابة في هذا القطاع بانه منهج مواز لضرب هياكل اخرى تدافع عن الفلاحة فقد افاد بان ما يشاع لا اساس له من الصحة بل هو عملية لمواصلة النضال وان كل هيكل يدافع عن القطاع هو مرحب به من اجل النهوض بالنسيج الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الاساسية في الاقتصاد لجهة سليانة

عبد السلام
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شروق الجهات
سليانة:رئيس النقابة الجهوية للفلاحة بسليانة :هدفنا ضمان كرامة الفلاح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

مكتب سليانة (الشروق)
قال السيد بلال الحرباوي رئيس النقابة الجهوية للفلاحة ان الهدف من تأسيس نقابة هو الدفاع عن القطاع و ضمان العيش الكريم للفلاحين عكس ما يشاع ان النقابة هي خط مواز لوضع العصا في العجلة امام الجهات التي تعتني بالفلاح
و قد تم تأسيس نقابة جهوية للفلاحة بسليانة في الاونة الاخيرة و التي جاءت وليد وضع يتحتم على اهل القطاع ان يدافعوا على الفلاحة و الفلاحين هذا ما اكده السيد بلال الحرباوي الذي اضاف ان الفلاح و خاصة في السنوات الاخيرة اضحى يعيش في حالة متدنية من الجانب المادي نظرا لعدة عوامل لعل اهمها الجفاف الذي تمر به ولاية سليانة بالاضافة الى التسويف و المماطلة من قبل الجهات المسؤولة و عدم الاهتمام بالقطاع كما ان القوانين التي تم سنها مؤخرا لا تتماشى و وضع الفلاح لذلك كان الهدف الاساسي تاسيس نقابة جهوية للفلاحة قصد الدفاع عن القطاع تحت منظمة معترف بها بعيدا عن الغوغائية التي من شانها تعطيل المسار اثناء التفاوض و اجابة عن احداث النقابة في هذا القطاع بانه منهج مواز لضرب هياكل اخرى تدافع عن الفلاحة فقد افاد بان ما يشاع لا اساس له من الصحة بل هو عملية لمواصلة النضال وان كل هيكل يدافع عن القطاع هو مرحب به من اجل النهوض بالنسيج الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الاساسية في الاقتصاد لجهة سليانة

عبد السلام
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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