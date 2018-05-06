سليانة:رئيس النقابة الجهوية للفلاحة بسليانة :هدفنا ضمان كرامة الفلاح

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
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22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
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21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
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19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
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19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
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19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
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-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
مكتب سليانة (الشروق)
قال السيد بلال الحرباوي رئيس النقابة الجهوية للفلاحة ان الهدف من تأسيس نقابة هو الدفاع عن القطاع و ضمان العيش الكريم للفلاحين عكس ما يشاع ان النقابة هي خط مواز لوضع العصا في العجلة امام الجهات التي تعتني بالفلاح
و قد تم تأسيس نقابة جهوية للفلاحة بسليانة في الاونة الاخيرة و التي جاءت وليد وضع يتحتم على اهل القطاع ان يدافعوا على الفلاحة و الفلاحين هذا ما اكده السيد بلال الحرباوي الذي اضاف ان الفلاح و خاصة في السنوات الاخيرة اضحى يعيش في حالة متدنية من الجانب المادي نظرا لعدة عوامل لعل اهمها الجفاف الذي تمر به ولاية سليانة بالاضافة الى التسويف و المماطلة من قبل الجهات المسؤولة و عدم الاهتمام بالقطاع كما ان القوانين التي تم سنها مؤخرا لا تتماشى و وضع الفلاح لذلك كان الهدف الاساسي تاسيس نقابة جهوية للفلاحة قصد الدفاع عن القطاع تحت منظمة معترف بها بعيدا عن الغوغائية التي من شانها تعطيل المسار اثناء التفاوض و اجابة عن احداث النقابة في هذا القطاع بانه منهج مواز لضرب هياكل اخرى تدافع عن الفلاحة فقد افاد بان ما يشاع لا اساس له من الصحة بل هو عملية لمواصلة النضال وان كل هيكل يدافع عن القطاع هو مرحب به من اجل النهوض بالنسيج الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الاساسية في الاقتصاد لجهة سليانة
مكتب سليانة (الشروق)
قال السيد بلال الحرباوي رئيس النقابة الجهوية للفلاحة ان الهدف من تأسيس نقابة هو الدفاع عن القطاع و ضمان العيش الكريم للفلاحين عكس ما يشاع ان النقابة هي خط مواز لوضع العصا في العجلة امام الجهات التي تعتني بالفلاح
و قد تم تأسيس نقابة جهوية للفلاحة بسليانة في الاونة الاخيرة و التي جاءت وليد وضع يتحتم على اهل القطاع ان يدافعوا على الفلاحة و الفلاحين هذا ما اكده السيد بلال الحرباوي الذي اضاف ان الفلاح و خاصة في السنوات الاخيرة اضحى يعيش في حالة متدنية من الجانب المادي نظرا لعدة عوامل لعل اهمها الجفاف الذي تمر به ولاية سليانة بالاضافة الى التسويف و المماطلة من قبل الجهات المسؤولة و عدم الاهتمام بالقطاع كما ان القوانين التي تم سنها مؤخرا لا تتماشى و وضع الفلاح لذلك كان الهدف الاساسي تاسيس نقابة جهوية للفلاحة قصد الدفاع عن القطاع تحت منظمة معترف بها بعيدا عن الغوغائية التي من شانها تعطيل المسار اثناء التفاوض و اجابة عن احداث النقابة في هذا القطاع بانه منهج مواز لضرب هياكل اخرى تدافع عن الفلاحة فقد افاد بان ما يشاع لا اساس له من الصحة بل هو عملية لمواصلة النضال وان كل هيكل يدافع عن القطاع هو مرحب به من اجل النهوض بالنسيج الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الاساسية في الاقتصاد لجهة سليانة
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018