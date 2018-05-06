المعهد النموذجي يتوج بكأس رالي تولوز للرياضيات

الشروق ـ مكتب صفاقس

تمكن تلاميذ المعهد النموذجي بصفاقس من الفوز بالكأس الممتازة لرالي تولوز الدولي للرياضيات الذي شارك فيه 14 قسما من 12 بلدا من العالم.

الدور النهائي الممتاز لرالي تولوز للرياضيات الذي فاز به تلاميذ المعهد النموذجي بصفاقس خاضوا غماره بجامعة بول ساباتيي تحت إشراف الجمعية التونسية لعلوم الرياضيات بصفاقس برئاسة الأستاذ مراد خشارم وفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1.





نبيل العمامي