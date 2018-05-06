صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !

-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني.
الشروق ـ مكتب صفاقس
كان ذلك خلال الجلسة الثالثة العادية للدورة النيابية الجديدة لسنة 2018 برئاسة فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب وبحضور ممثلين عن قطاعات التربية والثقافة والشباب والطفولة بصفاقس وعدد من ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني.
وقد تمحورت أشغال اللجنة حول بلورة تصورات لخطة عمل تغطي مجالات التربية والشباب والثقافة والطفولة في إطار المجلس الجهوي للنظر انطلقت بتقييم تنفيذ المشاريع التي أقرها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة خلال زيارته لمدينة صفاقس بتاريخ 20 و21 أفريل 2017 ومنها مشروع المدينة الرياضية بصفافس، المكتبة الرقمية ، دراسة تهيئة شط القراقنة ، المركز الثقافي والرياضي بطريق المطار، المركب الرياضي بالقطب التكنولوجي والمبيت الجامعي بالقطب التكنولوجي.
كما اقترح المجتمعون توظيف هياكل الحافلات بعد تهيئتها لتصبح فضاءات للمطالعة لفائدة عدد من المدارس بالمناطق الريفية وإحداث مسلك صحي بطريق سيدي منصور ومشروع تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية وذلك في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني مع اقتراح إعادة تهيئة فضاء العائلة والطفل بباب الجبلي.
وتبقى هذه المقترحات مجرد أفكار ينظر فيها لاحقا لتنفيذ ما يمكن تنفيذه .
من ناحية أخرى عقدت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس دورة استثنائية للمجلس البلدي اشرف عليها حمزة الظاهري رئيس النيابة الخصوصية صحبة المساعد الاول وسيم االزواري بحضور حاتم النحالي معتمد صفاقس المدينة و فتحي بن رابح معتمد صفاقس الغربية و اعضاء النيابة الخصوصية و حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية والاطارات البلدية.
وقد صادق المجلس البلدي على جملة من المواضيع منها تعديل نشاط المقسم عدد 1 بمنطقة صفاقس الجديدة وتغيير صبغة الارض المقام عليها سوق الحي التعويضي الكائن بطريق السلطنية كلم 2.5 من منطقة خضراء الى منطقة تجهيزات عمومية وإسناد جائزة بلدية صفاقس للصالون السنوي للفنون التشكيلية وغيرها من المواضيع ..
اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني.
الشروق ـ مكتب صفاقس
كان ذلك خلال الجلسة الثالثة العادية للدورة النيابية الجديدة لسنة 2018 برئاسة فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب وبحضور ممثلين عن قطاعات التربية والثقافة والشباب والطفولة بصفاقس وعدد من ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني.
وقد تمحورت أشغال اللجنة حول بلورة تصورات لخطة عمل تغطي مجالات التربية والشباب والثقافة والطفولة في إطار المجلس الجهوي للنظر انطلقت بتقييم تنفيذ المشاريع التي أقرها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة خلال زيارته لمدينة صفاقس بتاريخ 20 و21 أفريل 2017 ومنها مشروع المدينة الرياضية بصفافس، المكتبة الرقمية ، دراسة تهيئة شط القراقنة ، المركز الثقافي والرياضي بطريق المطار، المركب الرياضي بالقطب التكنولوجي والمبيت الجامعي بالقطب التكنولوجي.
كما اقترح المجتمعون توظيف هياكل الحافلات بعد تهيئتها لتصبح فضاءات للمطالعة لفائدة عدد من المدارس بالمناطق الريفية وإحداث مسلك صحي بطريق سيدي منصور ومشروع تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية وذلك في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني مع اقتراح إعادة تهيئة فضاء العائلة والطفل بباب الجبلي.
وتبقى هذه المقترحات مجرد أفكار ينظر فيها لاحقا لتنفيذ ما يمكن تنفيذه .
من ناحية أخرى عقدت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس دورة استثنائية للمجلس البلدي اشرف عليها حمزة الظاهري رئيس النيابة الخصوصية صحبة المساعد الاول وسيم االزواري بحضور حاتم النحالي معتمد صفاقس المدينة و فتحي بن رابح معتمد صفاقس الغربية و اعضاء النيابة الخصوصية و حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية والاطارات البلدية.
وقد صادق المجلس البلدي على جملة من المواضيع منها تعديل نشاط المقسم عدد 1 بمنطقة صفاقس الجديدة وتغيير صبغة الارض المقام عليها سوق الحي التعويضي الكائن بطريق السلطنية كلم 2.5 من منطقة خضراء الى منطقة تجهيزات عمومية وإسناد جائزة بلدية صفاقس للصالون السنوي للفنون التشكيلية وغيرها من المواضيع ..
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018