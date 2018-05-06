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يوم الأحد 06 ماي 2018
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صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
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شروق الجهات
صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني.

الشروق ـ مكتب صفاقس
كان ذلك خلال الجلسة الثالثة العادية للدورة النيابية الجديدة لسنة 2018 برئاسة فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب وبحضور ممثلين عن قطاعات التربية والثقافة والشباب والطفولة بصفاقس وعدد من ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني.
وقد تمحورت أشغال اللجنة حول بلورة تصورات لخطة عمل تغطي مجالات التربية والشباب والثقافة والطفولة في إطار المجلس الجهوي للنظر انطلقت بتقييم تنفيذ المشاريع التي أقرها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة خلال زيارته لمدينة صفاقس بتاريخ 20 و21 أفريل 2017 ومنها مشروع المدينة الرياضية بصفافس، المكتبة الرقمية ، دراسة تهيئة شط القراقنة ، المركز الثقافي والرياضي بطريق المطار، المركب الرياضي بالقطب التكنولوجي والمبيت الجامعي بالقطب التكنولوجي.
كما اقترح المجتمعون توظيف هياكل الحافلات بعد تهيئتها لتصبح فضاءات للمطالعة لفائدة عدد من المدارس بالمناطق الريفية وإحداث مسلك صحي بطريق سيدي منصور ومشروع تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية وذلك في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني مع اقتراح إعادة تهيئة فضاء العائلة والطفل بباب الجبلي.
وتبقى هذه المقترحات مجرد أفكار ينظر فيها لاحقا لتنفيذ ما يمكن تنفيذه .
من ناحية أخرى عقدت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس دورة استثنائية للمجلس البلدي اشرف عليها حمزة الظاهري رئيس النيابة الخصوصية صحبة المساعد الاول وسيم االزواري بحضور حاتم النحالي معتمد صفاقس المدينة و فتحي بن رابح معتمد صفاقس الغربية و اعضاء النيابة الخصوصية و حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية والاطارات البلدية.
وقد صادق المجلس البلدي على جملة من المواضيع منها تعديل نشاط المقسم عدد 1 بمنطقة صفاقس الجديدة وتغيير صبغة الارض المقام عليها سوق الحي التعويضي الكائن بطريق السلطنية كلم 2.5 من منطقة خضراء الى منطقة تجهيزات عمومية وإسناد جائزة بلدية صفاقس للصالون السنوي للفنون التشكيلية وغيرها من المواضيع ..

راشد شعور
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صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في...
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المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني.

الشروق ـ مكتب صفاقس
كان ذلك خلال الجلسة الثالثة العادية للدورة النيابية الجديدة لسنة 2018 برئاسة فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب وبحضور ممثلين عن قطاعات التربية والثقافة والشباب والطفولة بصفاقس وعدد من ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني.
وقد تمحورت أشغال اللجنة حول بلورة تصورات لخطة عمل تغطي مجالات التربية والشباب والثقافة والطفولة في إطار المجلس الجهوي للنظر انطلقت بتقييم تنفيذ المشاريع التي أقرها السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة خلال زيارته لمدينة صفاقس بتاريخ 20 و21 أفريل 2017 ومنها مشروع المدينة الرياضية بصفافس، المكتبة الرقمية ، دراسة تهيئة شط القراقنة ، المركز الثقافي والرياضي بطريق المطار، المركب الرياضي بالقطب التكنولوجي والمبيت الجامعي بالقطب التكنولوجي.
كما اقترح المجتمعون توظيف هياكل الحافلات بعد تهيئتها لتصبح فضاءات للمطالعة لفائدة عدد من المدارس بالمناطق الريفية وإحداث مسلك صحي بطريق سيدي منصور ومشروع تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية وذلك في إطار التشاركية بين بلدية صفاقس ومكونات المجتمع المدني مع اقتراح إعادة تهيئة فضاء العائلة والطفل بباب الجبلي.
وتبقى هذه المقترحات مجرد أفكار ينظر فيها لاحقا لتنفيذ ما يمكن تنفيذه .
من ناحية أخرى عقدت النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس دورة استثنائية للمجلس البلدي اشرف عليها حمزة الظاهري رئيس النيابة الخصوصية صحبة المساعد الاول وسيم االزواري بحضور حاتم النحالي معتمد صفاقس المدينة و فتحي بن رابح معتمد صفاقس الغربية و اعضاء النيابة الخصوصية و حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية والاطارات البلدية.
وقد صادق المجلس البلدي على جملة من المواضيع منها تعديل نشاط المقسم عدد 1 بمنطقة صفاقس الجديدة وتغيير صبغة الارض المقام عليها سوق الحي التعويضي الكائن بطريق السلطنية كلم 2.5 من منطقة خضراء الى منطقة تجهيزات عمومية وإسناد جائزة بلدية صفاقس للصالون السنوي للفنون التشكيلية وغيرها من المواضيع ..

راشد شعور
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صفاقس:لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب تقترح :«وي في» مجاني للعموم ..والحافلات القديمة مكتبات !
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اقترحت اللجنة الجهوية للتربية والثقافة والطفولة والشباب بصفاقس تغطية المدينة العتيقة بـ Wi-Fi بصفة مجانية في...
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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