الانطلاق الرسمي لنشاط وكالة الترقيم التونسية

تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي لنشاط وكالة الترقيم التونسية قبل ايام خلال إمضاء اتفاقية رعاية بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وهذه الوكالة. وستركز الوكالة عملها أولا في تونس قبل أن يغطي نشاطها بقية بلدان إفريقيا الشمالية بداية من سبتمبر القادم بدءا بالقاهرة والدار البيضاء. وأحدثت الوكالة ببادرة من خبراء تونسيين في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية حرصوا منذ سنة 2008 على إرساء نشاط ترقيمي مالي في تونس من قبل فاعلين محليين.