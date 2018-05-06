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يوم الأحد 06 ماي 2018
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الانطلاق الرسمي لنشاط وكالة الترقيم التونسية
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
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بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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الإقتصادي
الانطلاق الرسمي لنشاط وكالة الترقيم التونسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي لنشاط وكالة الترقيم التونسية قبل ايام خلال إمضاء اتفاقية رعاية بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وهذه الوكالة. وستركز الوكالة عملها أولا في تونس قبل أن يغطي نشاطها بقية بلدان إفريقيا الشمالية بداية من سبتمبر القادم بدءا بالقاهرة والدار البيضاء. وأحدثت الوكالة ببادرة من خبراء تونسيين في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية حرصوا منذ سنة 2008 على إرساء نشاط ترقيمي مالي في تونس من قبل فاعلين محليين.

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الإقتصادي
الانطلاق الرسمي لنشاط وكالة الترقيم التونسية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

تم الإعلان عن الانطلاق الرسمي لنشاط وكالة الترقيم التونسية قبل ايام خلال إمضاء اتفاقية رعاية بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وهذه الوكالة. وستركز الوكالة عملها أولا في تونس قبل أن يغطي نشاطها بقية بلدان إفريقيا الشمالية بداية من سبتمبر القادم بدءا بالقاهرة والدار البيضاء. وأحدثت الوكالة ببادرة من خبراء تونسيين في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية حرصوا منذ سنة 2008 على إرساء نشاط ترقيمي مالي في تونس من قبل فاعلين محليين.

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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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