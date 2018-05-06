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يوم الأحد 06 ماي 2018
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سيبتكس» يدعم المؤسسات للحصول على مواصفات «ام اس اي 20000»
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الإقتصادي
سيبتكس» يدعم المؤسسات للحصول على مواصفات «ام اس اي 20000»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

أعلن مركز النهوض بالصادرات اول امس أنه ضبط بالتعاون مع المؤسسة السويسرية متعددة الجنسيات «سي جي اس» الرائدة في مجال منح المواصفات 44 قطاعا في تونس يمكنها نيل مواصفة «أم أس أي 20000» للصلابة المالية للمؤسسات بما فيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي سيعمل على دعمها مستقبلا للحصول على هذه المواصفة. وذلك على هامش تنظيم ندوة حول مواصفة « ام اس اي « لبحث امكانية تقديم دعم مالي للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للحصول على هذه المواصفة

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سيبتكس» يدعم المؤسسات للحصول على مواصفات «ام اس اي 20000»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

أعلن مركز النهوض بالصادرات اول امس أنه ضبط بالتعاون مع المؤسسة السويسرية متعددة الجنسيات «سي جي اس» الرائدة في مجال منح المواصفات 44 قطاعا في تونس يمكنها نيل مواصفة «أم أس أي 20000» للصلابة المالية للمؤسسات بما فيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي سيعمل على دعمها مستقبلا للحصول على هذه المواصفة. وذلك على هامش تنظيم ندوة حول مواصفة « ام اس اي « لبحث امكانية تقديم دعم مالي للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للحصول على هذه المواصفة

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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
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