سيبتكس» يدعم المؤسسات للحصول على مواصفات «ام اس اي 20000»

أعلن مركز النهوض بالصادرات اول امس أنه ضبط بالتعاون مع المؤسسة السويسرية متعددة الجنسيات «سي جي اس» الرائدة في مجال منح المواصفات 44 قطاعا في تونس يمكنها نيل مواصفة «أم أس أي 20000» للصلابة المالية للمؤسسات بما فيها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي سيعمل على دعمها مستقبلا للحصول على هذه المواصفة. وذلك على هامش تنظيم ندوة حول مواصفة « ام اس اي « لبحث امكانية تقديم دعم مالي للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للحصول على هذه المواصفة