قرض لحنبعل ليزينغ من البنك الافريقي للتنمية

منح البنك الإفريقي للتنمية شركة حنبعل للإيجار المالي، قرضا يقدر بـ8 ملايين يورو (حوالي 6ر23 مليون دينار)، وفق ما أعلنه البنك . مؤكدا أنّه سيوفر للشركة، أيضا، دعما تقنيا بهدف تحسين جهازها التحليلي والتحكم في المخاطر ومساعدتها على تركيز منظومة تصرف في التأثيرات البيئية والاجتماعية لمختلف تدخلاتها. واكد محمد هاشمي الجيلاني، أهمية هذه العملية التي تندرج في إطار رؤية تونس فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير القطاع الخاص بها عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتضطلع بدورها في مجال خلق القيمة والثروات وتوفير مواطن الشغل.