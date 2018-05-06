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يوم الأحد 06 ماي 2018
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أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق) أوّل دراسة ميدانية في تونس.. مؤشّر الكرامة الإجتماعية (ملحق خاص مع الشروق)
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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الإقتصادي
موقع tayara.tn يطلق خدمات جديدة لمستعمليه
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

نظم موقع «طيارة نت» تظاهرة الأيام المفتوحة للتقرب من المهنيين في كل الولايات انطلاقا من ولاية سوسة وبيّن ياسر اسماعيلي ادريسي مدير عام الموقع أن الهدف هو الاقتراب من المهنيين وتعريفهم بالخدمات الجديدة التي يقدمها الموقع من أجل عرض مايريدون بيعه أو تسويقه بطريقة سهلة وأكثر سرعةمؤكدا انه يسعى منذ سنوات لتطوير وتنويع خدماته خاصة في ظل الإقبال على استعماله من قبل المهنيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في الاقتراب من حرفائهم. 

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الإقتصادي
موقع tayara.tn يطلق خدمات جديدة لمستعمليه
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

نظم موقع «طيارة نت» تظاهرة الأيام المفتوحة للتقرب من المهنيين في كل الولايات انطلاقا من ولاية سوسة وبيّن ياسر اسماعيلي ادريسي مدير عام الموقع أن الهدف هو الاقتراب من المهنيين وتعريفهم بالخدمات الجديدة التي يقدمها الموقع من أجل عرض مايريدون بيعه أو تسويقه بطريقة سهلة وأكثر سرعةمؤكدا انه يسعى منذ سنوات لتطوير وتنويع خدماته خاصة في ظل الإقبال على استعماله من قبل المهنيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في الاقتراب من حرفائهم. 

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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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أنهى مؤشر بورصة تونس للارواق المالية بتونس «توننداكس» معاملات الاسبوع الممتد من 30 افريل الى 4 ماي الجاري...
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات جريدة الشروق ليوم الاحد 06 ماي 2018 سر وضوء رجلين من جنسية آسيوية بالهواء في مكة...فيديو توضيح الداخلية بخصوص اعتداء الأمنيين على جماهير برادس... هولندا: إصابات في عملية طعن في لاهاي (فيديو) صفاقس: نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثانية ظهرا الوسلاتية: محاولة غلق مركز اقتراع واعفاء رئيس المركز برهان بسيس: النهضة ستحل في المرتبة الأولى في الانتخابات...
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