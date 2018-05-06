موقع tayara.tn يطلق خدمات جديدة لمستعمليه

نظم موقع «طيارة نت» تظاهرة الأيام المفتوحة للتقرب من المهنيين في كل الولايات انطلاقا من ولاية سوسة وبيّن ياسر اسماعيلي ادريسي مدير عام الموقع أن الهدف هو الاقتراب من المهنيين وتعريفهم بالخدمات الجديدة التي يقدمها الموقع من أجل عرض مايريدون بيعه أو تسويقه بطريقة سهلة وأكثر سرعةمؤكدا انه يسعى منذ سنوات لتطوير وتنويع خدماته خاصة في ظل الإقبال على استعماله من قبل المهنيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في الاقتراب من حرفائهم.