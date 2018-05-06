شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء

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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية وأكثر من 50 مؤسسة ومجموعة فندقية تونسية بالإضافة إلى 57 وكالة أسفار تونسية اختارت المشاركة لتعرض منتوجاتها ولتربط الصلة مباشرة بحرفائها وفق ما أعلنه منظم الصالون سامي العايب ورئيس مركزية الحجوزات الجزائرية التونسية "كليك ان غو " . وأشار العايب إلى أن هذا الصالون الموجه للمحترفين المحليين من تونس ونظرائهم من الجزائر والذي شهد تحقيق رقم قياسي في عدد مشاركة وكالات الاسفار الجزائرية خارج الجزائر (اكثرمن 300)، يهدف بالخصوص إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين السياحيين الجزائريين الراغبين في التعامل مع الوجهة السياحية التونسية و التعرف على مختلف العروض السياحية التونسية في إطار لقاءات أعمال مباشرة يمكن أن تتوج بإمضاء عقود بين وكالات الأسفار والوحدات او المجموعات السياحية المشاركة.
وشدد على أن نجاح الدورة الأولى للصالون سنة 2017 مثل حافزا هاما لتنظيم هذه الدورة الجديدة التي تميزت بتطور عدد المشاركين من تونس والجزائر وجعلت من الصالون موعدا متميزا للالتقاء وإبرام العقود بين المهنيين ولدفع العمل على تشجيع توافد السياح من الجزائر إلى تونس ومن تونس إلى الجزائر بهدف خلق ديناميكية جديدة للسياحة المغاربية وبناء علاقات سياحية دائمة لا موسمية. وأشار الى أن عديد المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الصالون ونجاح المراهنة على تطوير مناخ الثقة بين المهنيين من البلدين وتنظيم عمليات توافد السياح مبرزا ان مركزية الحجوزات «كليك ان غو» التي يترأسها، سجلت تطورا في عدد الوافدين من 62 الف حريف الى اكثر من 137 الف زائر بعد تنظيم الدورة الاولى للصالون سنة 2017.
انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية وأكثر من 50 مؤسسة ومجموعة فندقية تونسية بالإضافة إلى 57 وكالة أسفار تونسية اختارت المشاركة لتعرض منتوجاتها ولتربط الصلة مباشرة بحرفائها وفق ما أعلنه منظم الصالون سامي العايب ورئيس مركزية الحجوزات الجزائرية التونسية "كليك ان غو " . وأشار العايب إلى أن هذا الصالون الموجه للمحترفين المحليين من تونس ونظرائهم من الجزائر والذي شهد تحقيق رقم قياسي في عدد مشاركة وكالات الاسفار الجزائرية خارج الجزائر (اكثرمن 300)، يهدف بالخصوص إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين السياحيين الجزائريين الراغبين في التعامل مع الوجهة السياحية التونسية و التعرف على مختلف العروض السياحية التونسية في إطار لقاءات أعمال مباشرة يمكن أن تتوج بإمضاء عقود بين وكالات الأسفار والوحدات او المجموعات السياحية المشاركة.
وشدد على أن نجاح الدورة الأولى للصالون سنة 2017 مثل حافزا هاما لتنظيم هذه الدورة الجديدة التي تميزت بتطور عدد المشاركين من تونس والجزائر وجعلت من الصالون موعدا متميزا للالتقاء وإبرام العقود بين المهنيين ولدفع العمل على تشجيع توافد السياح من الجزائر إلى تونس ومن تونس إلى الجزائر بهدف خلق ديناميكية جديدة للسياحة المغاربية وبناء علاقات سياحية دائمة لا موسمية. وأشار الى أن عديد المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الصالون ونجاح المراهنة على تطوير مناخ الثقة بين المهنيين من البلدين وتنظيم عمليات توافد السياح مبرزا ان مركزية الحجوزات «كليك ان غو» التي يترأسها، سجلت تطورا في عدد الوافدين من 62 الف حريف الى اكثر من 137 الف زائر بعد تنظيم الدورة الاولى للصالون سنة 2017.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018