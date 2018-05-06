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يوم الأحد 06 ماي 2018
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شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
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الإقتصادي
شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية وأكثر من 50 مؤسسة ومجموعة فندقية تونسية بالإضافة إلى 57 وكالة أسفار تونسية اختارت المشاركة لتعرض منتوجاتها ولتربط الصلة مباشرة بحرفائها وفق ما أعلنه منظم الصالون سامي العايب ورئيس مركزية الحجوزات الجزائرية التونسية "كليك ان غو " . وأشار العايب إلى أن هذا الصالون الموجه للمحترفين المحليين من تونس ونظرائهم من الجزائر والذي شهد تحقيق رقم قياسي في عدد مشاركة وكالات الاسفار الجزائرية خارج الجزائر (اكثرمن 300)، يهدف بالخصوص إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين السياحيين الجزائريين الراغبين في التعامل مع الوجهة السياحية التونسية و التعرف على مختلف العروض السياحية التونسية في إطار لقاءات أعمال مباشرة يمكن أن تتوج بإمضاء عقود بين وكالات الأسفار والوحدات او المجموعات السياحية المشاركة.
وشدد على أن نجاح الدورة الأولى للصالون سنة 2017 مثل حافزا هاما لتنظيم هذه الدورة الجديدة التي تميزت بتطور عدد المشاركين من تونس والجزائر وجعلت من الصالون موعدا متميزا للالتقاء وإبرام العقود بين المهنيين ولدفع العمل على تشجيع توافد السياح من الجزائر إلى تونس ومن تونس إلى الجزائر بهدف خلق ديناميكية جديدة للسياحة المغاربية وبناء علاقات سياحية دائمة لا موسمية. وأشار الى أن عديد المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الصالون ونجاح المراهنة على تطوير مناخ الثقة بين المهنيين من البلدين وتنظيم عمليات توافد السياح مبرزا ان مركزية الحجوزات «كليك ان غو» التي يترأسها، سجلت تطورا في عدد الوافدين من 62 الف حريف الى اكثر من 137 الف زائر بعد تنظيم الدورة الاولى للصالون سنة 2017.

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شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300...
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المزيد من الأخبار...
الإقتصادي
شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية وأكثر من 50 مؤسسة ومجموعة فندقية تونسية بالإضافة إلى 57 وكالة أسفار تونسية اختارت المشاركة لتعرض منتوجاتها ولتربط الصلة مباشرة بحرفائها وفق ما أعلنه منظم الصالون سامي العايب ورئيس مركزية الحجوزات الجزائرية التونسية "كليك ان غو " . وأشار العايب إلى أن هذا الصالون الموجه للمحترفين المحليين من تونس ونظرائهم من الجزائر والذي شهد تحقيق رقم قياسي في عدد مشاركة وكالات الاسفار الجزائرية خارج الجزائر (اكثرمن 300)، يهدف بالخصوص إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين السياحيين الجزائريين الراغبين في التعامل مع الوجهة السياحية التونسية و التعرف على مختلف العروض السياحية التونسية في إطار لقاءات أعمال مباشرة يمكن أن تتوج بإمضاء عقود بين وكالات الأسفار والوحدات او المجموعات السياحية المشاركة.
وشدد على أن نجاح الدورة الأولى للصالون سنة 2017 مثل حافزا هاما لتنظيم هذه الدورة الجديدة التي تميزت بتطور عدد المشاركين من تونس والجزائر وجعلت من الصالون موعدا متميزا للالتقاء وإبرام العقود بين المهنيين ولدفع العمل على تشجيع توافد السياح من الجزائر إلى تونس ومن تونس إلى الجزائر بهدف خلق ديناميكية جديدة للسياحة المغاربية وبناء علاقات سياحية دائمة لا موسمية. وأشار الى أن عديد المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح الصالون ونجاح المراهنة على تطوير مناخ الثقة بين المهنيين من البلدين وتنظيم عمليات توافد السياح مبرزا ان مركزية الحجوزات «كليك ان غو» التي يترأسها، سجلت تطورا في عدد الوافدين من 62 الف حريف الى اكثر من 137 الف زائر بعد تنظيم الدورة الاولى للصالون سنة 2017.

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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى مؤشر بورصة تونس للارواق المالية بتونس «توننداكس» معاملات الاسبوع الممتد من 30 افريل الى 4 ماي الجاري...
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شهد مشاركة أكثر من 300 وكالة أسفار جزائرية :صالون السياحة بالحمامات فرصة لمزيد استقطاب الأشقاء
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انتظم الصالون الدولي الثاني لمهنيي السياحة في دورته الثانية بياسمين الحمامات مؤخرا وقد استقطب أكثر من 300...
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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