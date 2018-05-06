تفاقم نسبة التضخم

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واصلت نسبة التضخم عند الإستهلاك نسقها التصاعدي لتصل إلى حدود 7,7 بالمائة، خلال شهر أفريل 2018، مقابل 7,6 بالمائة في شهر مارس و6,9 بالمائة في جانفي 2018، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس السبت، على موقعه الإلكتروني. وعزا المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم خاصة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8,9 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 10,5، باحتساب الإنزلاق السنوي. وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر أفريل 2018 (التضخم دون احتساب المواد الغذائية والطاقة) نسبة 7,4 بالمائة. وارتفعت أسعار المواد الحرة (غير المؤطرة) بنسبة 8,6 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، وزادت أسعار المواد الغذائية الحرة بنسبة 10,1 بالمائة مقابل 2,3 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
عرفت أسعار مجموعة المواد الغذائية، خلال أفريل 2018، ارتفاعا بنسبة 8,9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 (8,7 بالمائة في مارس 2018)، وذلك نتيجة زيادة أسعار الغلال بنسبة 23,8 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 13,1 بالمائة والأسماك بنسبة 12,4 بالمائة واللحوم بنسبة 12,3 بالمائة. وشهد مؤشر أسعار النقل، على امتداد سنة، ارتفاعا بنسبة 15,5 بالمائة بسبب زيادة أسعار السيارات بنسبة 16,6 بالمائة وأسعار قطع غيار السيارات بنسبة 12,1 بالمائة.
وتطورت أسعار المواد والخدمات المختلفة، في أفريل 2018، بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة الزيادة في أسعار التأمينات بنسبة 9,3 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 7,5 بالمائة.
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة، خلال أفريل 2018، مقابل 0,7 بالمائة في مارس 2018، وذلك جراء زيادة أسعار الملابس والأحذية (4,8 بالمائة) وأسعار المواد والخدمات المختلفة (1,2 بالمائة) إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل (0,9 بالمائة) وأسعار المواد الغذائية (0,7 بالمائة). وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة بنسبة 0,9 بالمائة، في شهر مارس 2018، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى انتهاء موسم التخفيضات الشتوية، وزيادة أسعار كل من الملابس بنسبة 4,8 بالمائة والأحذية بنسبة 5,5 بالمائة والأقمشة بنسبة 1,2 بالمائة.
وتطورت أسعار المواد والخدمات المختلفة، في أفريل 2018، مقارنة بشهر مارس، نتيجة الزيادة في أسعار الخدمات المالية بنسبة 7,5 بالمائة. وفسر المعهد تطور أسعار النقل بزيادة أسعار المحروقات بنسبة 2,7 بالمائة وأسعار قطع غيار السيارات بنسبة 1,5 بالمائة. وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة وذلك نتيجة الزيادة في أسعار اللحوم بنسبة 2,3 بالمائة والأسماك بنسبة 1,7 بالمائة والغلال بنسبة 1,5 بالمائة.
واصلت نسبة التضخم عند الإستهلاك نسقها التصاعدي لتصل إلى حدود 7,7 بالمائة، خلال شهر أفريل 2018، مقابل 7,6 بالمائة في شهر مارس و6,9 بالمائة في جانفي 2018، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس السبت، على موقعه الإلكتروني. وعزا المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم خاصة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8,9 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 10,5، باحتساب الإنزلاق السنوي. وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر أفريل 2018 (التضخم دون احتساب المواد الغذائية والطاقة) نسبة 7,4 بالمائة. وارتفعت أسعار المواد الحرة (غير المؤطرة) بنسبة 8,6 بالمائة مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، وزادت أسعار المواد الغذائية الحرة بنسبة 10,1 بالمائة مقابل 2,3 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
عرفت أسعار مجموعة المواد الغذائية، خلال أفريل 2018، ارتفاعا بنسبة 8,9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 (8,7 بالمائة في مارس 2018)، وذلك نتيجة زيادة أسعار الغلال بنسبة 23,8 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 13,1 بالمائة والأسماك بنسبة 12,4 بالمائة واللحوم بنسبة 12,3 بالمائة. وشهد مؤشر أسعار النقل، على امتداد سنة، ارتفاعا بنسبة 15,5 بالمائة بسبب زيادة أسعار السيارات بنسبة 16,6 بالمائة وأسعار قطع غيار السيارات بنسبة 12,1 بالمائة.
وتطورت أسعار المواد والخدمات المختلفة، في أفريل 2018، بنسبة 10,2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة الزيادة في أسعار التأمينات بنسبة 9,3 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 7,5 بالمائة.
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة، خلال أفريل 2018، مقابل 0,7 بالمائة في مارس 2018، وذلك جراء زيادة أسعار الملابس والأحذية (4,8 بالمائة) وأسعار المواد والخدمات المختلفة (1,2 بالمائة) إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل (0,9 بالمائة) وأسعار المواد الغذائية (0,7 بالمائة). وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,8 بالمائة مقارنة بنسبة 0,9 بالمائة، في شهر مارس 2018، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى انتهاء موسم التخفيضات الشتوية، وزيادة أسعار كل من الملابس بنسبة 4,8 بالمائة والأحذية بنسبة 5,5 بالمائة والأقمشة بنسبة 1,2 بالمائة.
وتطورت أسعار المواد والخدمات المختلفة، في أفريل 2018، مقارنة بشهر مارس، نتيجة الزيادة في أسعار الخدمات المالية بنسبة 7,5 بالمائة. وفسر المعهد تطور أسعار النقل بزيادة أسعار المحروقات بنسبة 2,7 بالمائة وأسعار قطع غيار السيارات بنسبة 1,5 بالمائة. وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة وذلك نتيجة الزيادة في أسعار اللحوم بنسبة 2,3 بالمائة والأسماك بنسبة 1,7 بالمائة والغلال بنسبة 1,5 بالمائة.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018