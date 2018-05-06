«توننداكس» ينهي معاملاته الاسبوعية على ارتفاع

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21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
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21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
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21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
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17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
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16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
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16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018
أنهى مؤشر بورصة تونس للارواق المالية بتونس «توننداكس» معاملات الاسبوع الممتد من 30 افريل الى 4 ماي الجاري مرتفعا بنسبة 0,30 بالمائة الى 7142 نقطة وسط تداولات ناهزت 20 مليون دينار وتراجعت قيمة الاموال المتداولة خلال الاسبوع الذي اختصر الى اربعة ايام باعتبار عطلة عيد الشغل (1 ماي)، بالنظر الى غياب تداول اسهم على شكل كتل مما جعل المعدل اليومي للتداول في حدود 5 ملايين. وتصدرت اسهم «سيرياليس»، قائمة الارتفاعات بنسبة 15 بالمائة (5,240 د) متبوعة باسهم مصنع الورق الخشبي للجنوب بنسبة 14,5 بالمائة (3,460د) وخسر سهم البنك التونسي 18 بالمائة من قيمته (8,120 د) وسهم «تالنا” القابضة» 4 بالمائة (9,070 د) رغم انهما من بين الافضل نشاطا خلال الاسبوع، على التوالي بقيمة 1,3 مليون دينار و1,8 مليون دينار في حين حصدت «اوروسيكل» 2,3 مليون دينار، مما جعلها في صدارة الشركات الاكثر حركية.
أنهى مؤشر بورصة تونس للارواق المالية بتونس «توننداكس» معاملات الاسبوع الممتد من 30 افريل الى 4 ماي الجاري مرتفعا بنسبة 0,30 بالمائة الى 7142 نقطة وسط تداولات ناهزت 20 مليون دينار وتراجعت قيمة الاموال المتداولة خلال الاسبوع الذي اختصر الى اربعة ايام باعتبار عطلة عيد الشغل (1 ماي)، بالنظر الى غياب تداول اسهم على شكل كتل مما جعل المعدل اليومي للتداول في حدود 5 ملايين. وتصدرت اسهم «سيرياليس»، قائمة الارتفاعات بنسبة 15 بالمائة (5,240 د) متبوعة باسهم مصنع الورق الخشبي للجنوب بنسبة 14,5 بالمائة (3,460د) وخسر سهم البنك التونسي 18 بالمائة من قيمته (8,120 د) وسهم «تالنا” القابضة» 4 بالمائة (9,070 د) رغم انهما من بين الافضل نشاطا خلال الاسبوع، على التوالي بقيمة 1,3 مليون دينار و1,8 مليون دينار في حين حصدت «اوروسيكل» 2,3 مليون دينار، مما جعلها في صدارة الشركات الاكثر حركية.
-
22:53نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية حسب الولايات
06 ماي 2018
-
22:11التعادل الإيجابي يحسم كلاسيكو الأرض
06 ماي 2018
-
21:53رمادة- برج الخضراء: نسبة التصويت 0 بالمائة
06 ماي 2018
-
21:31المنصري: نسبة الاقبال على الانتخابات البلدية بلغت 33.07%
06 ماي 2018
-
21:14المهدية: 41.38 بالمائة نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات
06 ماي 2018
-
21:08نسب الإقبال بصفاقس: 36.08 بالمائة بصفاقس1 و32.21 بالمائة بصفاقس 2
06 ماي 2018
-
20:33الانتخابات البلدية: نسبة الاقتراع تجاوزت الـ30%
06 ماي 2018
-
20:21"سيغما كونساي": النهضة في الصدارة تليها النداء (نتائج تقديرية)
06 ماي 2018
-
-
19:49مالك الجزيري ينهزم في نهائي دورة اسطنبول
06 ماي 2018
-
19:23الانتخابات البلدية: تمديد فتح مركز الاقتراع المثابرة ببنقردان
06 ماي 2018
-
19:15كرة القدم المصغرة: تعادل ثمين للمنتخب امام السينيغال
06 ماي 2018
-
-
18:23تطاوين: مرصد "شاهد" يسجل عدة تجاوزات خلال العملية الانتخابية
06 ماي 2018
-
18:03في ندوة علمية: مجموعة من المؤرخين يردون على المشككين في الاستقلال
06 ماي 2018
-
17:45رسمي: تأجيل الاقتراع بـ8 مراكز بالمظيلة
06 ماي 2018
-
17:15نجلاء براهم: تم اغلاق 172 مكتب اقتراع في ساعة استثنائية
06 ماي 2018
-
17:02أنيس الجربوعي: من المنتظر تأجيل الانتخابات بصفة جزئية في المظيلة
06 ماي 2018
-
16:45الانتخابات البلدية: نسب الاقبال حسب الولايات
06 ماي 2018
-
16:41المهدية: ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 26,9%
06 ماي 2018