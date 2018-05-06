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يوم الأحد 06 ماي 2018
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«توننداكس» ينهي معاملاته الاسبوعية على ارتفاع
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الإقتصادي
«توننداكس» ينهي معاملاته الاسبوعية على ارتفاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

أنهى مؤشر بورصة تونس للارواق المالية بتونس «توننداكس» معاملات الاسبوع الممتد من 30 افريل الى 4 ماي الجاري مرتفعا بنسبة 0,30 بالمائة الى 7142 نقطة وسط تداولات ناهزت 20 مليون دينار وتراجعت قيمة الاموال المتداولة خلال الاسبوع الذي اختصر الى اربعة ايام باعتبار عطلة عيد الشغل (1 ماي)، بالنظر الى غياب تداول اسهم على شكل كتل مما جعل المعدل اليومي للتداول في حدود 5 ملايين. وتصدرت اسهم «سيرياليس»، قائمة الارتفاعات بنسبة 15 بالمائة (5,240 د) متبوعة باسهم مصنع الورق الخشبي للجنوب بنسبة 14,5 بالمائة (3,460د) وخسر سهم البنك التونسي 18 بالمائة من قيمته (8,120 د) وسهم «تالنا” القابضة» 4 بالمائة (9,070 د) رغم انهما من بين الافضل نشاطا خلال الاسبوع، على التوالي بقيمة 1,3 مليون دينار و1,8 مليون دينار في حين حصدت «اوروسيكل» 2,3 مليون دينار، مما جعلها في صدارة الشركات الاكثر حركية.

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الإقتصادي
«توننداكس» ينهي معاملاته الاسبوعية على ارتفاع
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 06 ماي 2018

أنهى مؤشر بورصة تونس للارواق المالية بتونس «توننداكس» معاملات الاسبوع الممتد من 30 افريل الى 4 ماي الجاري مرتفعا بنسبة 0,30 بالمائة الى 7142 نقطة وسط تداولات ناهزت 20 مليون دينار وتراجعت قيمة الاموال المتداولة خلال الاسبوع الذي اختصر الى اربعة ايام باعتبار عطلة عيد الشغل (1 ماي)، بالنظر الى غياب تداول اسهم على شكل كتل مما جعل المعدل اليومي للتداول في حدود 5 ملايين. وتصدرت اسهم «سيرياليس»، قائمة الارتفاعات بنسبة 15 بالمائة (5,240 د) متبوعة باسهم مصنع الورق الخشبي للجنوب بنسبة 14,5 بالمائة (3,460د) وخسر سهم البنك التونسي 18 بالمائة من قيمته (8,120 د) وسهم «تالنا” القابضة» 4 بالمائة (9,070 د) رغم انهما من بين الافضل نشاطا خلال الاسبوع، على التوالي بقيمة 1,3 مليون دينار و1,8 مليون دينار في حين حصدت «اوروسيكل» 2,3 مليون دينار، مما جعلها في صدارة الشركات الاكثر حركية.

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06 ماي 2018 السّاعة 21:00
أنهى مؤشر بورصة تونس للارواق المالية بتونس «توننداكس» معاملات الاسبوع الممتد من 30 افريل الى 4 ماي الجاري...
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تفاقم نسبة التضخم
06 ماي 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
الانتخاب مصدر فخر واعتزاز
بكلّ المقاييس ستكون الانتخابات البلدية خطوة مهمّة جدا في اتجاه تثبيت واقع تونسي جديد ومُغاير، اتجاه يدعم الخيار الانتقالي ويضع لبنة أخرى في مسار التجربة الديمقراطية الناشئة.
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