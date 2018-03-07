المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا

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أصدرت المحكمة الجنائية الإبتدائية بالمهدية، امس الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في حق شاب من معتمدية السواسي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا لـ"وات".
وأوضح بن جحا أن المحكمة استندت إلى توفر ركن سابقية الاضمار، وفق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، في القضية المذكورة والتي تعود أطوارها إلى شهر فيفري 2017 وذهب ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر.
وتتلخص الأحداث في نشوب خصام بين شابين من معتمدية السواسي ليترصد أحدهما الآخر ويباغته بحجر على رأسه أسقطه أرضا ثم يعيد الكرة حتى لقي حتفه.
أصدرت المحكمة الجنائية الإبتدائية بالمهدية، امس الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في حق شاب من معتمدية السواسي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا لـ"وات".
وأوضح بن جحا أن المحكمة استندت إلى توفر ركن سابقية الاضمار، وفق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، في القضية المذكورة والتي تعود أطوارها إلى شهر فيفري 2017 وذهب ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر.
وتتلخص الأحداث في نشوب خصام بين شابين من معتمدية السواسي ليترصد أحدهما الآخر ويباغته بحجر على رأسه أسقطه أرضا ثم يعيد الكرة حتى لقي حتفه.
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018