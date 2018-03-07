المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا

أصدرت المحكمة الجنائية الإبتدائية بالمهدية، امس الثلاثاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في حق شاب من معتمدية السواسي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير فريد بن جحا لـ"وات".

وأوضح بن جحا أن المحكمة استندت إلى توفر ركن سابقية الاضمار، وفق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية، في القضية المذكورة والتي تعود أطوارها إلى شهر فيفري 2017 وذهب ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر.

وتتلخص الأحداث في نشوب خصام بين شابين من معتمدية السواسي ليترصد أحدهما الآخر ويباغته بحجر على رأسه أسقطه أرضا ثم يعيد الكرة حتى لقي حتفه.