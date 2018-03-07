ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء

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في ما يلي نتائج مقابلات ذهاب الدور السادس عشر لكاس رابطة أبطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي دارت امس الثلاثاء:
رابطة الابطال
النجم الساحلي (تونس) - بلاتو يونايتد (نيجيريا) 4-2
الأهلي (مصر) - نادي مونانا (الغابون) 4-0
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - تاون شيب رولرز (بوتسوانا) 1-2
حوريا (غينيا) - جينيراسيون فوت (السنغال) 2-1
كاس الاتحاد
نهضة بركان (المغرب) - النادي الافريقي (تونس) 3-1
موتيما بمبي (الكونغو الديمقراطية) - ديبورتيفو نيفنغ (غينيا الاستوائية) 1-3
لامنشا (الكونغو) - اهلي الشندي (السودان) 3-0
بيترو اتليتيكو (انغولا) - سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا) 0-0
شباب بلوزداد (الجزائر) - نكانا (زمبيا) 3-0
الرجاء البيضاوي (المغرب) - نواذيبو (موريتانيا) 1-1
في ما يلي نتائج مقابلات ذهاب الدور السادس عشر لكاس رابطة أبطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي دارت امس الثلاثاء:
رابطة الابطال
النجم الساحلي (تونس) - بلاتو يونايتد (نيجيريا) 4-2
الأهلي (مصر) - نادي مونانا (الغابون) 4-0
يونغ أفريكانز (تنزانيا) - تاون شيب رولرز (بوتسوانا) 1-2
حوريا (غينيا) - جينيراسيون فوت (السنغال) 2-1
كاس الاتحاد
نهضة بركان (المغرب) - النادي الافريقي (تونس) 3-1
موتيما بمبي (الكونغو الديمقراطية) - ديبورتيفو نيفنغ (غينيا الاستوائية) 1-3
لامنشا (الكونغو) - اهلي الشندي (السودان) 3-0
بيترو اتليتيكو (انغولا) - سوبر سبور يونايتد (جنوب افريقيا) 0-0
شباب بلوزداد (الجزائر) - نكانا (زمبيا) 3-0
الرجاء البيضاوي (المغرب) - نواذيبو (موريتانيا) 1-1
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018