إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة

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ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جاب الله ان عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء لاجلاء 7 عائلات من سكان عمارة ذات طابقين وسط مدينة سوسة انهار سورها ولحقتها تشققات واضرار جسيمة بسبب اشغال بناية ملاصقة بصدد الإنجاز.
ورجح المدير الجهوي للحماية المدنية في تصريح لـ(وات) سبب الاضرار التي لحقت العمارة السكنية الى "عدم اتخاذ المقاول المتعهد بحضيرة اشغال جارية لبناء عمارة جديدة لجملة من الإجراءات الوقائية الكافية لتامين سلامة البنايات المجاورة، لاسيما وان اشغال العمارة الجديدة شملت حفر طوابق سفلية بعمق 7 امتار تحت الأرض".
واكد ان "22 من افراد العائلات السبع التي تم اجلاؤها من العمارة المهددة، وقع ايواؤهم لدى الاجوار"، واضاف ان وحدات الحماية المدنية "قامت بالتنسيق مع السلط الجهوية بتامين العمارة المهددة ومنع عودة متساكنيها في الوقت الحاضر الى حين ضمان الحلول الكفيلة بمنع خطر التصدعات في بقية البناءات المجاورة".
ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جاب الله ان عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء لاجلاء 7 عائلات من سكان عمارة ذات طابقين وسط مدينة سوسة انهار سورها ولحقتها تشققات واضرار جسيمة بسبب اشغال بناية ملاصقة بصدد الإنجاز.
ورجح المدير الجهوي للحماية المدنية في تصريح لـ(وات) سبب الاضرار التي لحقت العمارة السكنية الى "عدم اتخاذ المقاول المتعهد بحضيرة اشغال جارية لبناء عمارة جديدة لجملة من الإجراءات الوقائية الكافية لتامين سلامة البنايات المجاورة، لاسيما وان اشغال العمارة الجديدة شملت حفر طوابق سفلية بعمق 7 امتار تحت الأرض".
واكد ان "22 من افراد العائلات السبع التي تم اجلاؤها من العمارة المهددة، وقع ايواؤهم لدى الاجوار"، واضاف ان وحدات الحماية المدنية "قامت بالتنسيق مع السلط الجهوية بتامين العمارة المهددة ومنع عودة متساكنيها في الوقت الحاضر الى حين ضمان الحلول الكفيلة بمنع خطر التصدعات في بقية البناءات المجاورة".
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018