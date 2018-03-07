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يوم الأربعاء 07 مارس 2018
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إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
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الأولى
بسبب حضيرة اشغال بناية مجاورة
إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018 | 09:22

ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جاب الله ان عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء لاجلاء 7 عائلات من سكان عمارة ذات طابقين وسط مدينة سوسة انهار سورها ولحقتها تشققات واضرار جسيمة بسبب اشغال بناية ملاصقة بصدد الإنجاز.

ورجح المدير الجهوي للحماية المدنية في تصريح لـ(وات) سبب الاضرار التي لحقت العمارة السكنية الى "عدم اتخاذ المقاول المتعهد بحضيرة اشغال جارية لبناء عمارة جديدة لجملة من الإجراءات الوقائية الكافية لتامين سلامة البنايات المجاورة، لاسيما وان اشغال العمارة الجديدة شملت حفر طوابق سفلية بعمق 7 امتار تحت الأرض".

واكد ان "22 من افراد العائلات السبع التي تم اجلاؤها من العمارة المهددة، وقع ايواؤهم لدى الاجوار"، واضاف ان وحدات الحماية المدنية "قامت بالتنسيق مع السلط الجهوية بتامين العمارة المهددة ومنع عودة متساكنيها في الوقت الحاضر الى حين ضمان الحلول الكفيلة بمنع خطر التصدعات في بقية البناءات المجاورة".

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الأولى
بسبب حضيرة اشغال بناية مجاورة
إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018 | 09:22

ذكر المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة جلول جاب الله ان عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء لاجلاء 7 عائلات من سكان عمارة ذات طابقين وسط مدينة سوسة انهار سورها ولحقتها تشققات واضرار جسيمة بسبب اشغال بناية ملاصقة بصدد الإنجاز.

ورجح المدير الجهوي للحماية المدنية في تصريح لـ(وات) سبب الاضرار التي لحقت العمارة السكنية الى "عدم اتخاذ المقاول المتعهد بحضيرة اشغال جارية لبناء عمارة جديدة لجملة من الإجراءات الوقائية الكافية لتامين سلامة البنايات المجاورة، لاسيما وان اشغال العمارة الجديدة شملت حفر طوابق سفلية بعمق 7 امتار تحت الأرض".

واكد ان "22 من افراد العائلات السبع التي تم اجلاؤها من العمارة المهددة، وقع ايواؤهم لدى الاجوار"، واضاف ان وحدات الحماية المدنية "قامت بالتنسيق مع السلط الجهوية بتامين العمارة المهددة ومنع عودة متساكنيها في الوقت الحاضر الى حين ضمان الحلول الكفيلة بمنع خطر التصدعات في بقية البناءات المجاورة".

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