ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير

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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن بالرغم من تغير مركزه في الملعب، إلا أن هدفه الرئيسي لن يتغير في الملعب. وظهر ميسي هذا الموسم بمركز أكثر تراجعا من المعتاد، إذ عينه المدرب إيرنستو فالفيردي لمهمة استلام الكرة من العمق والتقدم بها، بدلا من استلامها في مناطق متقدمة من المرمى، وفقا لتصريحات أدلى بها ميسي في مقابلة مع صحيفة "ماركا".
وقال البرغوث الأرجنتيني: "مركزي في الملعب تراجع إلى الوراء مؤخرا، حيث أقوم بالتقدم للمنطقة من الخلف، عكس السنوات السابقة عندما كنت ألعب بشكل أمامي أكثر.. ولكن مسألة تسجيل الأهداف لا زالت أساسية لدي".
وعن هدفه المفضل في دوري الأبطال، أكد ميسي أنه يفضل الأهداف المهمة التي سجلها، مثل هدفيه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في 2009 و2011، وهدفه في نصف نهائي البطولة أمام ريال مدريد عام 2011.
وعن ذكرياته الأولى في دوري أبطال أوروبا، قال ميسي: "أول مباراة لي بدوري الأبطال كانت في أوكرانيا أمام شاختار (دونيتسك).. في مباراة شارك فيها عد كبير من الناشئين لأن برشلونة ضمن التأهل وقتها".
وأضاف: "لعبنا أمام فريق قوي وخسرنا، ولكن إحساس لعب أول مباراة في دوري الأبطال كان رائعا".
وفي النهاية أبدى ميسي اعتزازه بالذكريات الجميلة التي يملكها بدوري أبطال أوروبا، واستمتاعه الكبير في اللعب بالبطولة.
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن بالرغم من تغير مركزه في الملعب، إلا أن هدفه الرئيسي لن يتغير في الملعب. وظهر ميسي هذا الموسم بمركز أكثر تراجعا من المعتاد، إذ عينه المدرب إيرنستو فالفيردي لمهمة استلام الكرة من العمق والتقدم بها، بدلا من استلامها في مناطق متقدمة من المرمى، وفقا لتصريحات أدلى بها ميسي في مقابلة مع صحيفة "ماركا".
وقال البرغوث الأرجنتيني: "مركزي في الملعب تراجع إلى الوراء مؤخرا، حيث أقوم بالتقدم للمنطقة من الخلف، عكس السنوات السابقة عندما كنت ألعب بشكل أمامي أكثر.. ولكن مسألة تسجيل الأهداف لا زالت أساسية لدي".
وعن هدفه المفضل في دوري الأبطال، أكد ميسي أنه يفضل الأهداف المهمة التي سجلها، مثل هدفيه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في 2009 و2011، وهدفه في نصف نهائي البطولة أمام ريال مدريد عام 2011.
وعن ذكرياته الأولى في دوري أبطال أوروبا، قال ميسي: "أول مباراة لي بدوري الأبطال كانت في أوكرانيا أمام شاختار (دونيتسك).. في مباراة شارك فيها عد كبير من الناشئين لأن برشلونة ضمن التأهل وقتها".
وأضاف: "لعبنا أمام فريق قوي وخسرنا، ولكن إحساس لعب أول مباراة في دوري الأبطال كان رائعا".
وفي النهاية أبدى ميسي اعتزازه بالذكريات الجميلة التي يملكها بدوري أبطال أوروبا، واستمتاعه الكبير في اللعب بالبطولة.
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018