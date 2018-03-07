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يوم الأربعاء 07 مارس 2018
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ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
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الأولى
ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018 | 09:16

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن بالرغم من تغير مركزه في الملعب، إلا أن هدفه الرئيسي لن يتغير في الملعب. وظهر ميسي هذا الموسم بمركز أكثر تراجعا من المعتاد، إذ عينه المدرب إيرنستو فالفيردي لمهمة استلام الكرة من العمق والتقدم بها، بدلا من استلامها في مناطق متقدمة من المرمى، وفقا لتصريحات أدلى بها ميسي في مقابلة مع صحيفة "ماركا".

وقال البرغوث الأرجنتيني: "مركزي في الملعب تراجع إلى الوراء مؤخرا، حيث أقوم بالتقدم للمنطقة من الخلف، عكس السنوات السابقة عندما كنت ألعب بشكل أمامي أكثر.. ولكن مسألة تسجيل الأهداف لا زالت أساسية لدي".

وعن هدفه المفضل في دوري الأبطال، أكد ميسي أنه يفضل الأهداف المهمة التي سجلها، مثل هدفيه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في 2009 و2011، وهدفه في نصف نهائي البطولة أمام ريال مدريد عام 2011.

وعن ذكرياته الأولى في دوري أبطال أوروبا، قال ميسي: "أول مباراة لي بدوري الأبطال كانت في أوكرانيا أمام شاختار (دونيتسك).. في مباراة شارك فيها عد كبير من الناشئين لأن برشلونة ضمن التأهل وقتها".

وأضاف: "لعبنا أمام فريق قوي وخسرنا، ولكن إحساس لعب أول مباراة في دوري الأبطال كان رائعا".

وفي النهاية أبدى ميسي اعتزازه بالذكريات الجميلة التي يملكها بدوري أبطال أوروبا، واستمتاعه الكبير في اللعب بالبطولة.

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الأولى
ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018 | 09:16

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن بالرغم من تغير مركزه في الملعب، إلا أن هدفه الرئيسي لن يتغير في الملعب. وظهر ميسي هذا الموسم بمركز أكثر تراجعا من المعتاد، إذ عينه المدرب إيرنستو فالفيردي لمهمة استلام الكرة من العمق والتقدم بها، بدلا من استلامها في مناطق متقدمة من المرمى، وفقا لتصريحات أدلى بها ميسي في مقابلة مع صحيفة "ماركا".

وقال البرغوث الأرجنتيني: "مركزي في الملعب تراجع إلى الوراء مؤخرا، حيث أقوم بالتقدم للمنطقة من الخلف، عكس السنوات السابقة عندما كنت ألعب بشكل أمامي أكثر.. ولكن مسألة تسجيل الأهداف لا زالت أساسية لدي".

وعن هدفه المفضل في دوري الأبطال، أكد ميسي أنه يفضل الأهداف المهمة التي سجلها، مثل هدفيه في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد في 2009 و2011، وهدفه في نصف نهائي البطولة أمام ريال مدريد عام 2011.

وعن ذكرياته الأولى في دوري أبطال أوروبا، قال ميسي: "أول مباراة لي بدوري الأبطال كانت في أوكرانيا أمام شاختار (دونيتسك).. في مباراة شارك فيها عد كبير من الناشئين لأن برشلونة ضمن التأهل وقتها".

وأضاف: "لعبنا أمام فريق قوي وخسرنا، ولكن إحساس لعب أول مباراة في دوري الأبطال كان رائعا".

وفي النهاية أبدى ميسي اعتزازه بالذكريات الجميلة التي يملكها بدوري أبطال أوروبا، واستمتاعه الكبير في اللعب بالبطولة.

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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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