وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي

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الشروق اون لاين- سليم العجرودي
علمت الشروق اون لاين ان اللجنة العليا للطاقة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رفضت في اجتماعها المنعقد بداية الاسبوع الحالي صفقة تفويت مؤسسة "ايني" الايطالية البترولية في حقوقها على مستوى حقول الانتاج النفطي والغازي في تونس لفائدة شركة تردينت انرجي الانقليزية وجاء قرار اللجنة العليا للطاقة بناءا على ما اعتبرته عدم توفر الشروط التقنية اللازمة لدى المستثمر الانقليزي لادارة حقول انتاج النفط والغاز في تونس وابرزها حقل البرمة وهو ما يعني ان السلطات التونسية ترفض مغادرة " ايني" الايطالية العالمية لحقول انتاجها النفطي في تونس وعلما وانا هذه الشركة تستثمر في 38 بالمائة من انتاج النفط والغاز في تونس منذ عقود من الزمان.
الشروق اون لاين- سليم العجرودي
علمت الشروق اون لاين ان اللجنة العليا للطاقة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رفضت في اجتماعها المنعقد بداية الاسبوع الحالي صفقة تفويت مؤسسة "ايني" الايطالية البترولية في حقوقها على مستوى حقول الانتاج النفطي والغازي في تونس لفائدة شركة تردينت انرجي الانقليزية وجاء قرار اللجنة العليا للطاقة بناءا على ما اعتبرته عدم توفر الشروط التقنية اللازمة لدى المستثمر الانقليزي لادارة حقول انتاج النفط والغاز في تونس وابرزها حقل البرمة وهو ما يعني ان السلطات التونسية ترفض مغادرة " ايني" الايطالية العالمية لحقول انتاجها النفطي في تونس وعلما وانا هذه الشركة تستثمر في 38 بالمائة من انتاج النفط والغاز في تونس منذ عقود من الزمان.
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018