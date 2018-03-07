وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي

الشروق اون لاين- سليم العجرودي

علمت الشروق اون لاين ان اللجنة العليا للطاقة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رفضت في اجتماعها المنعقد بداية الاسبوع الحالي صفقة تفويت مؤسسة "ايني" الايطالية البترولية في حقوقها على مستوى حقول الانتاج النفطي والغازي في تونس لفائدة شركة تردينت انرجي الانقليزية وجاء قرار اللجنة العليا للطاقة بناءا على ما اعتبرته عدم توفر الشروط التقنية اللازمة لدى المستثمر الانقليزي لادارة حقول انتاج النفط والغاز في تونس وابرزها حقل البرمة وهو ما يعني ان السلطات التونسية ترفض مغادرة " ايني" الايطالية العالمية لحقول انتاجها النفطي في تونس وعلما وانا هذه الشركة تستثمر في 38 بالمائة من انتاج النفط والغاز في تونس منذ عقود من الزمان.