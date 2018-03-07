القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017

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كشف والي القصرين، سمير بوقديدة، في لقاء إعلامي انتظم مساء أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، أن القصرين هي أكثر جهة بالبلاد التونسية تحصلت على اعتمادات من قبل الدولة منذ سنة 2011 إلى اليوم ( ما يناهز 1200 مليون دينار) لإنجاز حزمة من المشاريع العمومية، ورغم ذلك فهي تتذيل قائمة جهات البلاد في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017 ب0 فاصل 388 بالمائة مقابل 0 فاصل 402بالمائة سنة 2015، وذلك حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع ذلك إلى غياب الرؤية التنموية الواضحة والتخطيط المطابق لحاجيات معتمديات ومناطق الولاية، وإلى غياب التنسيق بين ممثلي مختلف الإدارات الجهوية، وقلة المتابعة، وسوء التصرف في الاعتمادات، والمراقبة الجهوية لسير انجاز المشاريع، وإلى النسق البطيء والضعيف جدا في إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة بها منذ سنوات ما بعد الثورة لعدة أسباب منها ما هو راجع إلى تراخي المقاولين أو عزوفهم عن العمل بالجهة، ومنها ما هو متعلق باشكاليات عقارية وبإضراب المهندسين المعماريين، وفق تقديره.
وقال بوقديدة إنه "يحاول من موقعه، ومنذ توليه منصبه على رأس الولاية في جوان 2017 ، تشخيص المعوقات التنموية ودفع مسيرة التنمية بها بصفة تدريجية عبر حلحلة الإشكاليات القطاعية وإيجاد الحلول الضرورية لها العاجلة والآجلة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة على المستويين الوطني والجهوي"، مؤكدا أن مجهوده سيتواصل في سبيل تنفيذ ما برمج لهذه الولاية من مشاريع، وفي سبيل تحسين مؤشر التنمية الجهوية بها. وأضاف أنه من المؤمل أن تحقق ولاية القصرين نقلة نوعية سنة 2018 في المجال التنموي، وفق تصوره، لا سيما وأن عدة مشاريع عمومية كبرى بالجهة سترى النور وأخرى ستفعّل.
كشف والي القصرين، سمير بوقديدة، في لقاء إعلامي انتظم مساء أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، أن القصرين هي أكثر جهة بالبلاد التونسية تحصلت على اعتمادات من قبل الدولة منذ سنة 2011 إلى اليوم ( ما يناهز 1200 مليون دينار) لإنجاز حزمة من المشاريع العمومية، ورغم ذلك فهي تتذيل قائمة جهات البلاد في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017 ب0 فاصل 388 بالمائة مقابل 0 فاصل 402بالمائة سنة 2015، وذلك حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع ذلك إلى غياب الرؤية التنموية الواضحة والتخطيط المطابق لحاجيات معتمديات ومناطق الولاية، وإلى غياب التنسيق بين ممثلي مختلف الإدارات الجهوية، وقلة المتابعة، وسوء التصرف في الاعتمادات، والمراقبة الجهوية لسير انجاز المشاريع، وإلى النسق البطيء والضعيف جدا في إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة بها منذ سنوات ما بعد الثورة لعدة أسباب منها ما هو راجع إلى تراخي المقاولين أو عزوفهم عن العمل بالجهة، ومنها ما هو متعلق باشكاليات عقارية وبإضراب المهندسين المعماريين، وفق تقديره.
وقال بوقديدة إنه "يحاول من موقعه، ومنذ توليه منصبه على رأس الولاية في جوان 2017 ، تشخيص المعوقات التنموية ودفع مسيرة التنمية بها بصفة تدريجية عبر حلحلة الإشكاليات القطاعية وإيجاد الحلول الضرورية لها العاجلة والآجلة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة على المستويين الوطني والجهوي"، مؤكدا أن مجهوده سيتواصل في سبيل تنفيذ ما برمج لهذه الولاية من مشاريع، وفي سبيل تحسين مؤشر التنمية الجهوية بها. وأضاف أنه من المؤمل أن تحقق ولاية القصرين نقلة نوعية سنة 2018 في المجال التنموي، وفق تصوره، لا سيما وأن عدة مشاريع عمومية كبرى بالجهة سترى النور وأخرى ستفعّل.
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018