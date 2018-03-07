كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لهز الشباك في مباراة فريقه ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليواصل بذلك التسجيل في كل مباريات النسخة الحالية من الـ"تشامبيونز ليغ".

وبالهدف الذي سجله الليلة الماضية أمام نادي العاصمة الفرنسية في باريس، عادل رونالدو رقم الهولندي رود فان نيستلروي بهز الشباك في 9 مباريات متتالية بدوري الأبطال، بحساب لقاء النهائي في النسخة الماضية أمام يوفنتوس الإيطالي.

ويعد هذا الهدف رقم 12 للمهاجم البرتغالي في النسخة الحالية من التشامبيونز، وبهذا الرقم يتصدر قائمة هدافي البطولة بفارق 5 أهداف عن لاعب ليفربول، البرازيلي فيرمينو، ومهاجم توتنهام هاري كين، علماً بأنه يحمل أيضاً لقب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 118 هدفاً، بفارق 20 هدفاً عن أقرب ملاحقيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي.