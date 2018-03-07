كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا

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عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لهز الشباك في مباراة فريقه ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليواصل بذلك التسجيل في كل مباريات النسخة الحالية من الـ"تشامبيونز ليغ".
وبالهدف الذي سجله الليلة الماضية أمام نادي العاصمة الفرنسية في باريس، عادل رونالدو رقم الهولندي رود فان نيستلروي بهز الشباك في 9 مباريات متتالية بدوري الأبطال، بحساب لقاء النهائي في النسخة الماضية أمام يوفنتوس الإيطالي.
ويعد هذا الهدف رقم 12 للمهاجم البرتغالي في النسخة الحالية من التشامبيونز، وبهذا الرقم يتصدر قائمة هدافي البطولة بفارق 5 أهداف عن لاعب ليفربول، البرازيلي فيرمينو، ومهاجم توتنهام هاري كين، علماً بأنه يحمل أيضاً لقب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 118 هدفاً، بفارق 20 هدفاً عن أقرب ملاحقيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو لهز الشباك في مباراة فريقه ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليواصل بذلك التسجيل في كل مباريات النسخة الحالية من الـ"تشامبيونز ليغ".
وبالهدف الذي سجله الليلة الماضية أمام نادي العاصمة الفرنسية في باريس، عادل رونالدو رقم الهولندي رود فان نيستلروي بهز الشباك في 9 مباريات متتالية بدوري الأبطال، بحساب لقاء النهائي في النسخة الماضية أمام يوفنتوس الإيطالي.
ويعد هذا الهدف رقم 12 للمهاجم البرتغالي في النسخة الحالية من التشامبيونز، وبهذا الرقم يتصدر قائمة هدافي البطولة بفارق 5 أهداف عن لاعب ليفربول، البرازيلي فيرمينو، ومهاجم توتنهام هاري كين، علماً بأنه يحمل أيضاً لقب الهداف التاريخي للبطولة برصيد 118 هدفاً، بفارق 20 هدفاً عن أقرب ملاحقيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018