طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تكون السماء الأربعاء 7 مارس 2018 مغشاة بسحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط وطقس مغيّم جزئيّا بالجنوب.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س ببقيّة الجهات، فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وبين 23 و28 درجة بالجنوب.