طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018

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تكون السماء الأربعاء 7 مارس 2018 مغشاة بسحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط وطقس مغيّم جزئيّا بالجنوب.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س ببقيّة الجهات، فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وبين 23 و28 درجة بالجنوب.
تكون السماء الأربعاء 7 مارس 2018 مغشاة بسحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط وطقس مغيّم جزئيّا بالجنوب.
وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س ببقيّة الجهات، فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وبين 23 و28 درجة بالجنوب.
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018