فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة

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فيما تواجه منصّة فيسبوك انتقادات بسبب احتمال تورّطها في التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية، ارتفع الطلب على وسيلة أخرى للتواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
الخبر كان ليكون عادياً بالنسبة لأي قارئ عربي، لو لم يكن أحد مؤسسيْ التطبيق هو اللبناني أيمن الحريري، ابن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وشقيق رئيس وزراء لبنان الحالي، سعد الدين الحريري.
وقد لا يستغرب مَن يعرف الأسرة اللبنانية جيداً أن يكون أيمن الحريري هو أحد مؤسسّي تطبيق فيرو (Vero) فوالده رفيق الحريري، الذي تمّ اغتياله في العام 2005، أسس وأدار شركة سعودي أوجيه للاتصالات.
وبحسب أسواق التطبيقات، سجّل فيرو الرقم القياسي من حيث التطبيقات الأكثر تحميلاً في الأسبوع الفائت في ثمانية عشر بلداً وبرز كالتطبيق الأول لدى أبل وأندرويد يوم الإثنين الفائت.
وتمّ تحميل فيرو بكثافة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو مليون شخص.
حتّى الساعة، لا أحد يمكنه تفسير القفزة الكبيرة التي حققها التطبيق في الأسبوع الأخير، خصوصاً وأن طرحه في أسواق التطبيقات تمّ في العام 2015، والحائز على علامة نجمتين من خمسة على أندرويد وأبل.
سياسة فيرو تختلف جذرياً عن السياسة التي يتبعها فيسبوك، فهو يفضّل الحفاظ على التطبيق خالياً من الإعلانات. ولذا قرّرت الشركة فرض رسم سنوي على المستخدمين بدلاً من إغراقهم في بحر من الدعايات.
وكتبت الشركة على موقعها "فرض رسم من أجل الانضمام إلى فيرو يسمح لها بالحفاظ على تطبيق خالٍ من الدعايات، والتركيز فقط على تقديم أفضل تجربة اجتماعية، بدل البحث في كيفية تحويل مستخدمينا إلى مصادر للنقد".
فيما تواجه منصّة فيسبوك انتقادات بسبب احتمال تورّطها في التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية، ارتفع الطلب على وسيلة أخرى للتواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
الخبر كان ليكون عادياً بالنسبة لأي قارئ عربي، لو لم يكن أحد مؤسسيْ التطبيق هو اللبناني أيمن الحريري، ابن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وشقيق رئيس وزراء لبنان الحالي، سعد الدين الحريري.
وقد لا يستغرب مَن يعرف الأسرة اللبنانية جيداً أن يكون أيمن الحريري هو أحد مؤسسّي تطبيق فيرو (Vero) فوالده رفيق الحريري، الذي تمّ اغتياله في العام 2005، أسس وأدار شركة سعودي أوجيه للاتصالات.
وبحسب أسواق التطبيقات، سجّل فيرو الرقم القياسي من حيث التطبيقات الأكثر تحميلاً في الأسبوع الفائت في ثمانية عشر بلداً وبرز كالتطبيق الأول لدى أبل وأندرويد يوم الإثنين الفائت.
وتمّ تحميل فيرو بكثافة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا، حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو مليون شخص.
حتّى الساعة، لا أحد يمكنه تفسير القفزة الكبيرة التي حققها التطبيق في الأسبوع الأخير، خصوصاً وأن طرحه في أسواق التطبيقات تمّ في العام 2015، والحائز على علامة نجمتين من خمسة على أندرويد وأبل.
سياسة فيرو تختلف جذرياً عن السياسة التي يتبعها فيسبوك، فهو يفضّل الحفاظ على التطبيق خالياً من الإعلانات. ولذا قرّرت الشركة فرض رسم سنوي على المستخدمين بدلاً من إغراقهم في بحر من الدعايات.
وكتبت الشركة على موقعها "فرض رسم من أجل الانضمام إلى فيرو يسمح لها بالحفاظ على تطبيق خالٍ من الدعايات، والتركيز فقط على تقديم أفضل تجربة اجتماعية، بدل البحث في كيفية تحويل مستخدمينا إلى مصادر للنقد".
-
11:03قفصة: إيقاف شاب يتبنى الفكر السلفي المتشدد
07 مارس 2018
-
-
10:13المحكمة الجنائية الابتدائية بالمهدية تصدر قرارا بالإعدام شنقا
07 مارس 2018
-
10:08ذهاب الدور 16 لرابطة الابطال وكاس الاتحاد الافريقي: نتائج الثلاثاء
07 مارس 2018
-
09:36ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!
07 مارس 2018
-
09:22إجلاء سكان عمارة سكنية مهددة بالانهيار بسوسة
07 مارس 2018
-
09:16ميسي: مركزي تبَدل وهدفي لن يتغير
07 مارس 2018
-
09:01وزارة الطاقة ترفض تفويت "ايني" لحقوقها الانتاجية لمستثمر انقليزي
07 مارس 2018
-
08:41القصرين تتذيل قائمة الولايات في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017
07 مارس 2018
-
08:21كريستيانو رونالدو.. ملك أبطال أوروبا
07 مارس 2018
-
08:18طقس اليوم الاربعاء 7 مارس 2018
07 مارس 2018
-
00:19فيرو: تطبيق الحريري الابن الأكثر تحميلاً في 18 دولة
07 مارس 2018
-
23:48لص يسرق "أوسكار" الممثلة فرانسيس مكدورماند!
06 مارس 2018
-
23:26عاجل: حريق في محطة الحافلات بالصخيرة (فيديو)
06 مارس 2018
-
23:12"الدون رونالدو" يطيح بالأمراء من دوري الأبطال
06 مارس 2018
-
22:54السفارة الأميركية في أنقرة تعيد فتح أبوابها
06 مارس 2018
-
22:31أسبوع سياحي ثقافي تونسي في روسيا
06 مارس 2018
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018