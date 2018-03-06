حالة الطقس ليوم الإربعاء 07 مارس 2018

سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط وطقس مغيّم جزئيّا بالجنوب.

الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ومعتدلة فقوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س ببقيّة الجهات.

البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وبين 23 و28 درجة بالجنوب.