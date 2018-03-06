ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟

الشروق اون لاين – سليم العجرودي:

علمت الشروق اون لاين ان وزير الداخلية لطفي براهم سافر بداية هذه الليلة الى الجزائر في زيارة تدوم يومين يشارك خلالها في اشغال الاجتماع الدوري السنوي لوزراء الداخلية العرب وبالتوازي مع ذلك فان هذه الزيارة تاتي تلبية لدعوة من السلطات الجزائرية في اطار متابعة ملف التعاون الامني والاستخباراتي بين البلدين في ظل التطورات الاقليمية وخاصة على مستوى منطقة شمال افريقيا.