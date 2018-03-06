عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي

مكتب قفصة-الشروق اونلاين-الباهي الديناري:

بعد مشاورات ماراطونية بين المعتصمين بإقليم المتلوي لشركة الفسفاط تم الاتفاق منذ حين على رفع الحصار على أنشطة شركة الفسفاط في كل مواقع العمل من مقاطع ومغاسل ومصالح إدارية ومن المنتظر أن يتم استئناف أعوان الشركة لعملهم بداية من الساعة العاشرة من هذه الليلة (الحصة الثالثة)على أن تفتح المصالح الإدارية للشركة أبوابها بداية من صباح الغد وقد جاءت هذه المبادرة من معتصمي المتلوي على أمل العودة إلى المفاوضات مع السلط المركزية في ما يخص مشاغلهم وانتظاراتهم المتعلقة بالتشغيل والتنمية.