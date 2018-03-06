تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

انتظم، عشية اليوم الثلاثاء، يوما تحسيسيا باعدادية حي المهرجان بمعتمدية تطاوين الشمالية بحضور اولياء التلاميذ واخصائية نفسية من اجل توعيتهم بضرورة متابعة ومراقبة نافعة لابنائهم تؤدي الى نتائج جيدة في عملية التربية وذلك في ظل حياة مفتوحة خصوصا مع وجود الهواتف الذكية وخدمات الانترنات التي تربط العالم ببعضه.

وياتي هذا اليوم التحسيسي على خلفية حادثة انتحار تلميذة ال17 سنة شنقا بمنزلها تدرس بالاعدادية المذكورة بسبب لعبة الحوت مساء الاحد الماضي.