تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية

صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من الكميات المقدرة للتصدير وهي كميات "مناسبة جدا"، وفق بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، "أنّ موسم الجني والتّحويل لزيت الزيتون بلغ 95 بالمائة وأنّ الديوان الوطني للزيت يعمل، رغم تراجع نسق الطلب على زيت الزيتون من المعاصر خلال الفترة الاخيرة، على استكمال سير الموسم في افضل الظروف الممكنة ومواصلة التدخل لتجميع كميات من زيت الزيتون باسعار تتناسب مع وضعية السوق الداخلية من جهة والسوق العالمية من جهة اخرى.

ولم تقدم الوزارة بيانات حول الكميّات التي جمعها الديوان من السوق الداخلية ولا حول العائدات التصديرية التي جنتها تونس من خلال عمليات التصدير. علما وان شراءات الديوان لزيت الزيتون شملت كافة جهات البلاد وخاصة منها اهم مناطق الانتاج بكل من الساحل والوسط وصفاقس والجنوب.

يذكر أنّ تونس تتوقع ان تحقق خلال الموسم 2017- 2018 أعلى نسبة نمو في مخزونها من زيت الزيتون في العالم في حدود 120 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، وفق تقديرات المجلس الدولي للزيت، وردت بحصيلة أعدتها رئاسة الحكومة في وقت سابق .

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