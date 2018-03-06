تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية

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صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من الكميات المقدرة للتصدير وهي كميات "مناسبة جدا"، وفق بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء.
وأضافت الوزارة، "أنّ موسم الجني والتّحويل لزيت الزيتون بلغ 95 بالمائة وأنّ الديوان الوطني للزيت يعمل، رغم تراجع نسق الطلب على زيت الزيتون من المعاصر خلال الفترة الاخيرة، على استكمال سير الموسم في افضل الظروف الممكنة ومواصلة التدخل لتجميع كميات من زيت الزيتون باسعار تتناسب مع وضعية السوق الداخلية من جهة والسوق العالمية من جهة اخرى.
ولم تقدم الوزارة بيانات حول الكميّات التي جمعها الديوان من السوق الداخلية ولا حول العائدات التصديرية التي جنتها تونس من خلال عمليات التصدير. علما وان شراءات الديوان لزيت الزيتون شملت كافة جهات البلاد وخاصة منها اهم مناطق الانتاج بكل من الساحل والوسط وصفاقس والجنوب.
يذكر أنّ تونس تتوقع ان تحقق خلال الموسم 2017- 2018 أعلى نسبة نمو في مخزونها من زيت الزيتون في العالم في حدود 120 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، وفق تقديرات المجلس الدولي للزيت، وردت بحصيلة أعدتها رئاسة الحكومة في وقت سابق .
صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من الكميات المقدرة للتصدير وهي كميات "مناسبة جدا"، وفق بيانات أصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء.
وأضافت الوزارة، "أنّ موسم الجني والتّحويل لزيت الزيتون بلغ 95 بالمائة وأنّ الديوان الوطني للزيت يعمل، رغم تراجع نسق الطلب على زيت الزيتون من المعاصر خلال الفترة الاخيرة، على استكمال سير الموسم في افضل الظروف الممكنة ومواصلة التدخل لتجميع كميات من زيت الزيتون باسعار تتناسب مع وضعية السوق الداخلية من جهة والسوق العالمية من جهة اخرى.
ولم تقدم الوزارة بيانات حول الكميّات التي جمعها الديوان من السوق الداخلية ولا حول العائدات التصديرية التي جنتها تونس من خلال عمليات التصدير. علما وان شراءات الديوان لزيت الزيتون شملت كافة جهات البلاد وخاصة منها اهم مناطق الانتاج بكل من الساحل والوسط وصفاقس والجنوب.
يذكر أنّ تونس تتوقع ان تحقق خلال الموسم 2017- 2018 أعلى نسبة نمو في مخزونها من زيت الزيتون في العالم في حدود 120 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، وفق تقديرات المجلس الدولي للزيت، وردت بحصيلة أعدتها رئاسة الحكومة في وقت سابق .
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018