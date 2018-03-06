تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا

لم يتوصل الاجتماع التحضيري لتنصيب لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا، المنتظم اليوم الثلاثاء في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، إلى التوافق حول رئاسة اللجنة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس.

وأضاف البلاغ أنه تقرر رفع المسألة إلى مكتب المجلس للحسم فيها خلال اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب الشعب محمد الناصر أكد لدى إشرافه على هذا الاجتماع، على أهمية التوافق بين أعضاء اللجنة، وعلى تركيبة مكتبها لبعث رسالة إيجابية قبل تنصيبها وإعطاء إشارة انطلاق عملها.

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