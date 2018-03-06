ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"

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تطاوين- الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

القت وحدات الحرس الوطني بالمرطبة التابعة لمعتمدية ذهيبة من ولاية تطاوين القبض على منحرف خطير عمره 35 سنة اصيل معتمدية ذهيبة صادرة في شأنه 04 مناشير تفتيش بتهمة هضم جانب موظّف وإحداث الهرج والتّشويش والعنف، وفق ما اكده مصدر امني لمراسلتنا يثرب مشيري.

واضاف مصدرنا انه تم حجز انواع مختلفة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 220 غراما.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني برمادة بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات في شانه.