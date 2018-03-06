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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
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الأولى
واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018 | 19:47

أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس أن الاستخبارات الروسية والصينية تمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير مدير الاستخبارات الأمريكية للكونغرس الأمريكي أن واشنطن تواصل مواجهة التهديدات الناجمة عن استخبارات أجنبية وأن المخاطر الرئيسية في هذا الخصوص ستنطلق من روسيا والصين، حسب تعبيره.

ويعتقد كوتس أن استخبارات خارجية ستحاول التسلل إلى دوائر سياسية أمريكية مسؤولة عن اتخاذ قرارات وإلى معاهد للدراسات في مجال الدفاع والطاقة والأموال، والتكنولوجيات المزدوجة، من أجل الحصول على معلومات حكومية سرية خاصة.

وأضاف أن روسيا ستجري عمليات سيبرانية في الولايات المتحدة عن طريق وسائل إعلام روسية خاضعة لسيطرة حكومة موسكو وغيرها من الوسائط، بغية استهداف انتخابات الكونغرس الأمريكي.

وحسب كوتس فإن روسيا تريد أن تشكل حواجز من شأنها نسف الثقة في العمليات الديموقراطية وإضعاف شراكة واشنطن مع حلفائها الأوروبيين،  والالتفاف على العقوبات الغربية، وتشجيع الآراء المناهضة للولايات المتحدة، إضافة إلى مواجهة مساعي أوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق للتكامل مع الهيئات الأوروبية.

وكالات
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الأولى
واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018 | 19:47

أعلن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس أن الاستخبارات الروسية والصينية تمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير مدير الاستخبارات الأمريكية للكونغرس الأمريكي أن واشنطن تواصل مواجهة التهديدات الناجمة عن استخبارات أجنبية وأن المخاطر الرئيسية في هذا الخصوص ستنطلق من روسيا والصين، حسب تعبيره.

ويعتقد كوتس أن استخبارات خارجية ستحاول التسلل إلى دوائر سياسية أمريكية مسؤولة عن اتخاذ قرارات وإلى معاهد للدراسات في مجال الدفاع والطاقة والأموال، والتكنولوجيات المزدوجة، من أجل الحصول على معلومات حكومية سرية خاصة.

وأضاف أن روسيا ستجري عمليات سيبرانية في الولايات المتحدة عن طريق وسائل إعلام روسية خاضعة لسيطرة حكومة موسكو وغيرها من الوسائط، بغية استهداف انتخابات الكونغرس الأمريكي.

وحسب كوتس فإن روسيا تريد أن تشكل حواجز من شأنها نسف الثقة في العمليات الديموقراطية وإضعاف شراكة واشنطن مع حلفائها الأوروبيين،  والالتفاف على العقوبات الغربية، وتشجيع الآراء المناهضة للولايات المتحدة، إضافة إلى مواجهة مساعي أوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق للتكامل مع الهيئات الأوروبية.

وكالات
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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