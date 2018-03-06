مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي

ساهم الدولي التونسي يوسف المساكني في فوز فريقه الدحيل القطري على ضيفه لوكوموتيف طشقند الاوزباكستاني 3-2 يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مرحلة المجموعات لرابطة ابطال اسيا لكرة القدم.

وسجل يوسف المساكني الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 25 بعد ان حقق زميله المغربي في الفريق يوسف العربي الهدفين الاول والثاني في الدقيقتين 9 و19. وعاد الفريق الاوزباكستاني في اجواء اللقاء خلال الشوط الثاني بتسجيله هدفين في ظرف دقيقتين بواسطة فيريرا (57) وبيكمايف (59) غير انه فشل في ادارك التعادل.

ورفع الدحيل رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة امام ذوب اهن اصفهان الايراني (6 نقاط) ولوكوموتيف طشقند الاوزباكستاني (3 نقاط) والوحدة الاماراتي بلا رصيد.

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