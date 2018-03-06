زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن

مكتب قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني:

نجح أعوان مركز الحرس الوطني بمعتمدية زانوش في القبض على شخص يبلغ من العمر 41 سنة تورط في سرقة معدات فلاحية من فلاح أصيل المنطقة وبعد الإطاحة به على إثر كمين تم استرجاع المسروق المتمثل في 250مترا من قنوات الري و 24صندوق بلاستيكي وبعد مراجعة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالجاني إلى حين إستكمال الإجراءات اللازمة في هذه القضية.