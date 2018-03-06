تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف

الكاف - الشروق أون لاين - محمد النموشي :

في نطاق التوأمة بين المدرسة الابتدائية حي الساقية بتاجروين والمدرسة الابتدائية ميتول بجندوبة تم اليوم بمدرسة حي الساقية بتاجروين لقاء إعلامي حول السبورة التفاعلية البديلة.وقد واكب اللقاء ثلة من مديري المدارس وإطار الإشراف البيداغوجي وممثلين عن المندوبية الجهوية للتربية بالكاف وممثلين عن المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أصحاب التجربة الأولى في هذا المجال وتعتبر هذه التجربة هي الأولى بولاية الكاف .