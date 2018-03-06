قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناءً على معلومات، وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم امس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقعفور ولاية سليانة منزل شخص عمره 65 سنة قاطن الجهة وبتفتيشه حُجز داخله 11 كتابا للتداوي بالنباتات وكمية من العقاقير و05 قطع نقدية أثرية ومخطوطات حول كيفية إستخراج الكنوز. وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.