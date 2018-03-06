قرارات الرابطة المحترفة لكرة القدم

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الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
عقد مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم عشية اليوم اجتماعه الدوري ونظر في قضية مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التي توقفت قبل نهايتها نتيجة احداث الشغب، وقد قرر مكتب الرابطة هزم فريق الاتحاد جزائيا 2 - 0 وتسليط عقوبة باللعب دون جمهور لمدة ثلاث مقابلات بما في ذلك المشتركين اضافة الى غرامة مالية قدرها ألف دينار. كما سلطت الرابطة عقوبة بشهر على مرافق الفريق انيس المستيري وتغريمه بـ200 دينار.
وفي خصوص حادثة اعتداء لاعب جمعية اريانة عبد السلام بوحوش على احد الاحباء وجهت الرابطة استدعاء لهذا اللاعب للمثول امامها في الاجتماع القادم اضافة الى استدعاء المدرب المساعد لجندوبة الرياضية ماهر السلطاني والمسؤولين سامي الطرخاني وزهير السويسي والكاتب العام للشبيبة القيروانية واحالة ملف رئيس جندوبة الرياضية نافع الطويهري على لجنة التأديب والروح الرياضية بالجامعة.
اما العقوبات المالية فشملت اندية الملعب القابسي والنادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي والشبيبة القيروانية بتوجيه توبيخ لها اضافة الى غرامة مالية قدرها 7500 دينار. من جهة اخرى سلطت الرابطة عقوبة بمقابلتين على حارس مستقبل قابس علي العياري وخطية مالية بخمسة الاف دينار، وتوجيه توبيخ وخطية مالية بخمسة الاف دينار لنجم المتلوي وهلال الشابة والف دينار للحديد الصفاقسي والفي دينار للأولمبي الباجي.
الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:
عقد مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم عشية اليوم اجتماعه الدوري ونظر في قضية مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التي توقفت قبل نهايتها نتيجة احداث الشغب، وقد قرر مكتب الرابطة هزم فريق الاتحاد جزائيا 2 - 0 وتسليط عقوبة باللعب دون جمهور لمدة ثلاث مقابلات بما في ذلك المشتركين اضافة الى غرامة مالية قدرها ألف دينار. كما سلطت الرابطة عقوبة بشهر على مرافق الفريق انيس المستيري وتغريمه بـ200 دينار.
وفي خصوص حادثة اعتداء لاعب جمعية اريانة عبد السلام بوحوش على احد الاحباء وجهت الرابطة استدعاء لهذا اللاعب للمثول امامها في الاجتماع القادم اضافة الى استدعاء المدرب المساعد لجندوبة الرياضية ماهر السلطاني والمسؤولين سامي الطرخاني وزهير السويسي والكاتب العام للشبيبة القيروانية واحالة ملف رئيس جندوبة الرياضية نافع الطويهري على لجنة التأديب والروح الرياضية بالجامعة.
اما العقوبات المالية فشملت اندية الملعب القابسي والنادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي والشبيبة القيروانية بتوجيه توبيخ لها اضافة الى غرامة مالية قدرها 7500 دينار. من جهة اخرى سلطت الرابطة عقوبة بمقابلتين على حارس مستقبل قابس علي العياري وخطية مالية بخمسة الاف دينار، وتوجيه توبيخ وخطية مالية بخمسة الاف دينار لنجم المتلوي وهلال الشابة والف دينار للحديد الصفاقسي والفي دينار للأولمبي الباجي.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018