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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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الأولى
قرارات الرابطة المحترفة لكرة القدم
06 مارس 2018 | 18:09

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

عقد مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم عشية اليوم  اجتماعه الدوري ونظر في قضية  مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التي توقفت قبل نهايتها نتيجة احداث الشغب، وقد قرر مكتب الرابطة هزم فريق الاتحاد جزائيا 2 - 0 وتسليط عقوبة باللعب دون جمهور لمدة ثلاث مقابلات بما في ذلك المشتركين اضافة الى غرامة مالية قدرها ألف دينار. كما سلطت الرابطة عقوبة بشهر على مرافق الفريق انيس المستيري وتغريمه بـ200 دينار.

وفي خصوص حادثة اعتداء لاعب جمعية اريانة عبد السلام بوحوش على احد الاحباء وجهت الرابطة استدعاء لهذا اللاعب للمثول امامها في الاجتماع القادم اضافة الى استدعاء المدرب المساعد لجندوبة الرياضية ماهر السلطاني والمسؤولين سامي الطرخاني وزهير السويسي والكاتب العام للشبيبة القيروانية واحالة ملف رئيس جندوبة الرياضية نافع الطويهري على لجنة التأديب والروح الرياضية بالجامعة.

 اما العقوبات المالية فشملت اندية الملعب القابسي والنادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي والشبيبة القيروانية بتوجيه توبيخ لها اضافة الى غرامة مالية قدرها 7500 دينار. من جهة اخرى سلطت الرابطة عقوبة بمقابلتين على حارس مستقبل قابس علي العياري وخطية مالية بخمسة الاف دينار، وتوجيه توبيخ وخطية مالية بخمسة الاف دينار لنجم المتلوي وهلال الشابة والف دينار للحديد الصفاقسي والفي دينار للأولمبي الباجي.

 

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الأولى
قرارات الرابطة المحترفة لكرة القدم
06 مارس 2018 | 18:09

الشروق اون لاين – رشيد الزيتوني:

عقد مكتب الرابطة المحترفة لكرة القدم عشية اليوم  اجتماعه الدوري ونظر في قضية  مباراة الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التي توقفت قبل نهايتها نتيجة احداث الشغب، وقد قرر مكتب الرابطة هزم فريق الاتحاد جزائيا 2 - 0 وتسليط عقوبة باللعب دون جمهور لمدة ثلاث مقابلات بما في ذلك المشتركين اضافة الى غرامة مالية قدرها ألف دينار. كما سلطت الرابطة عقوبة بشهر على مرافق الفريق انيس المستيري وتغريمه بـ200 دينار.

وفي خصوص حادثة اعتداء لاعب جمعية اريانة عبد السلام بوحوش على احد الاحباء وجهت الرابطة استدعاء لهذا اللاعب للمثول امامها في الاجتماع القادم اضافة الى استدعاء المدرب المساعد لجندوبة الرياضية ماهر السلطاني والمسؤولين سامي الطرخاني وزهير السويسي والكاتب العام للشبيبة القيروانية واحالة ملف رئيس جندوبة الرياضية نافع الطويهري على لجنة التأديب والروح الرياضية بالجامعة.

 اما العقوبات المالية فشملت اندية الملعب القابسي والنادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي والشبيبة القيروانية بتوجيه توبيخ لها اضافة الى غرامة مالية قدرها 7500 دينار. من جهة اخرى سلطت الرابطة عقوبة بمقابلتين على حارس مستقبل قابس علي العياري وخطية مالية بخمسة الاف دينار، وتوجيه توبيخ وخطية مالية بخمسة الاف دينار لنجم المتلوي وهلال الشابة والف دينار للحديد الصفاقسي والفي دينار للأولمبي الباجي.

 

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صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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