الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الاتفاق على عقد قمة لرئيسي الكوريتين في أفريل القادم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
الأولى
الاتفاق على عقد قمة لرئيسي الكوريتين في أفريل القادم
06 مارس 2018 | 17:55

أعلن المكتب الرئاسي في سيئول أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على عقد قمة مشتركة بين البلدين أواخر أبريل القادم.

وجاء الإعلان عن القمة عقب مشاورات استغرقت يومين في بيونغ يانغ أجراها وفد رئاسي من كوريا الجنوبية.

وذكر رئيس الوفد الكوري الجنوبي تشونغ يونغ في بيان صحفي استعرض فيه نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ، أن "البلدين اتفقا على عقد القمة في بانمونجوم قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين".

وأشار تشونغ إلى أن البلدين اتفقا أيضا على إطلاق "خط هاتفي ساخن" بين قيادتي الكوريتين بما يتيح إمكانية التنسيق الوثيق على مستوى القيادة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن كوريا الشمالية أكدت أنها ليست بحاجة للإبقاء على أسلحتها النووية حال زوال التهديدات العسكرية ضدها، ولدى وحصولها على ضمانات أمنية بذلك.ولفت إلى استعداد بيونغ يانغ لتجميد أنشطتها النووية والصاروخية أثناء التفاوض مع واشنطن.

بدوره، دعا الرئيس الجنوبي مون جيه-إن إلى ضرورة الحوار مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أهمية اكتساب القدرة للتصدي بشكل سريع وفعال للبرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وأضاف: "مسؤولية إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الأمن فيها تقع على عاتقي شخصيا والجيش الكوري الجنوبي. السلام لا يضمن الحياة فقط، بل شرط للازدهار، والحفاظ عليه، لن يتحقق إلا بجيش ودفاع قويين".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقى بمبعوثي كوريا الجنوبية في إطار مساعي الحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن كيم جونغ أون أعرب خلال لقائه الوفد الجنوبي عن "رغبته القوية في تعزيز العلاقات بين البلدين وعزمه على بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين".

تقرؤون أيضا
تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018 السّاعة 22:01
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكد مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين" ان تلميذة بقسم السنة التاسعة اساسي...
المزيد >>
الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018 السّاعة 21:58
تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق اون لاين" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي...
المزيد >>
سقوط جزء من عمارة بسوسة‎
06 مارس 2018 السّاعة 21:54
مكتب الساحل- الشرو ق أون لاين- مكرم السعيدي: سقط قبل قليل جزء من عمارة بجهة سوسة وتحديدا بشارع الطاهر صفر حيث...
المزيد >>
تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018 السّاعة 21:11
صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الاتفاق على عقد قمة لرئيسي الكوريتين في أفريل القادم
06 مارس 2018 | 17:55

أعلن المكتب الرئاسي في سيئول أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على عقد قمة مشتركة بين البلدين أواخر أبريل القادم.

وجاء الإعلان عن القمة عقب مشاورات استغرقت يومين في بيونغ يانغ أجراها وفد رئاسي من كوريا الجنوبية.

وذكر رئيس الوفد الكوري الجنوبي تشونغ يونغ في بيان صحفي استعرض فيه نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ، أن "البلدين اتفقا على عقد القمة في بانمونجوم قرية الهدنة الحدودية بين الكوريتين".

وأشار تشونغ إلى أن البلدين اتفقا أيضا على إطلاق "خط هاتفي ساخن" بين قيادتي الكوريتين بما يتيح إمكانية التنسيق الوثيق على مستوى القيادة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن كوريا الشمالية أكدت أنها ليست بحاجة للإبقاء على أسلحتها النووية حال زوال التهديدات العسكرية ضدها، ولدى وحصولها على ضمانات أمنية بذلك.ولفت إلى استعداد بيونغ يانغ لتجميد أنشطتها النووية والصاروخية أثناء التفاوض مع واشنطن.

بدوره، دعا الرئيس الجنوبي مون جيه-إن إلى ضرورة الحوار مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أهمية اكتساب القدرة للتصدي بشكل سريع وفعال للبرامج النووية والصاروخية الكورية الشمالية.

وأضاف: "مسؤولية إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الأمن فيها تقع على عاتقي شخصيا والجيش الكوري الجنوبي. السلام لا يضمن الحياة فقط، بل شرط للازدهار، والحفاظ عليه، لن يتحقق إلا بجيش ودفاع قويين".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقى بمبعوثي كوريا الجنوبية في إطار مساعي الحد من التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن كيم جونغ أون أعرب خلال لقائه الوفد الجنوبي عن "رغبته القوية في تعزيز العلاقات بين البلدين وعزمه على بدء تاريخ جديد لتوحيد الكوريتين".

تقرؤون أيضا
تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018 السّاعة 22:01
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اكد مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين" ان تلميذة بقسم السنة التاسعة اساسي...
المزيد >>
الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018 السّاعة 21:58
تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق اون لاين" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي...
المزيد >>
سقوط جزء من عمارة بسوسة‎
06 مارس 2018 السّاعة 21:54
مكتب الساحل- الشرو ق أون لاين- مكرم السعيدي: سقط قبل قليل جزء من عمارة بجهة سوسة وتحديدا بشارع الطاهر صفر حيث...
المزيد >>
تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018 السّاعة 21:11
صدرت تونس، خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر 2017 وفيفري 2018، زهاء 88 ألف طن من زيت الزيتون، تشكل 40 بالمائة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018 حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق... عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
﻿