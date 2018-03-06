إنقلترا تهدد بالانسحاب من مونديال روسيا

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قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده قد تسحب تمثيلها من بطولة كأس العالم الصيف المقبل، إذا ثبت أن هناك صلة بين روسيا ومحاولة التسمم الأخيرة لجاسوس سابق.
وأشارت صحيفة (ميرور) البريطانية إلى أن الجاسوس، سيرجي سكريبال، وابنته يمران في الوقت الرهن بحالة حرجة من الإعياء، وهناك شكوك ما إذا كانت هناك محاولة متعمدة لتسميم الثنائي.
وفي هذا الصدد تعهد جونسون باتخاذ إجراء قوى، إذا كانت دولة أجنبية متورطة في الأمر، مشيرا إلى روسيا.
وأضاف جونسون: "لا يمكن حاليا أن أشير بأصابع الاتهام لأحد، ولكن أقول للحكومات في جميع أنحاء العالم أن أي محاولة لإنهاء حياة شخص بريء على أرض المملكة المتحدة، لن تمر دون عقاب".
من ناحية أخرى، قالت تقارير أن بيان جونسون قد يقصد به سحب المسئولين الحكوميين، والمندوبين من التواجد في المونديال، وليس لاعبي منتخب إنجلترا الذي يدربه حاليا المدير الفني جاريث ساوثجيت.
يذكر أن إنجلترا هي المنتخب الوحيد الذي يمثل المملكة المتحدة في بطولة كأس العالم هذا العام، وسيخوض منتخب الأسود الثلاثة منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، تونس، وبنما.
قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده قد تسحب تمثيلها من بطولة كأس العالم الصيف المقبل، إذا ثبت أن هناك صلة بين روسيا ومحاولة التسمم الأخيرة لجاسوس سابق.
وأشارت صحيفة (ميرور) البريطانية إلى أن الجاسوس، سيرجي سكريبال، وابنته يمران في الوقت الرهن بحالة حرجة من الإعياء، وهناك شكوك ما إذا كانت هناك محاولة متعمدة لتسميم الثنائي.
وفي هذا الصدد تعهد جونسون باتخاذ إجراء قوى، إذا كانت دولة أجنبية متورطة في الأمر، مشيرا إلى روسيا.
وأضاف جونسون: "لا يمكن حاليا أن أشير بأصابع الاتهام لأحد، ولكن أقول للحكومات في جميع أنحاء العالم أن أي محاولة لإنهاء حياة شخص بريء على أرض المملكة المتحدة، لن تمر دون عقاب".
من ناحية أخرى، قالت تقارير أن بيان جونسون قد يقصد به سحب المسئولين الحكوميين، والمندوبين من التواجد في المونديال، وليس لاعبي منتخب إنجلترا الذي يدربه حاليا المدير الفني جاريث ساوثجيت.
يذكر أن إنجلترا هي المنتخب الوحيد الذي يمثل المملكة المتحدة في بطولة كأس العالم هذا العام، وسيخوض منتخب الأسود الثلاثة منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، تونس، وبنما.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018