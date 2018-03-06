إنقلترا تهدد بالانسحاب من مونديال روسيا

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده قد تسحب تمثيلها من بطولة كأس العالم الصيف المقبل، إذا ثبت أن هناك صلة بين روسيا ومحاولة التسمم الأخيرة لجاسوس سابق.

وأشارت صحيفة (ميرور) البريطانية إلى أن الجاسوس، سيرجي سكريبال، وابنته يمران في الوقت الرهن بحالة حرجة من الإعياء، وهناك شكوك ما إذا كانت هناك محاولة متعمدة لتسميم الثنائي.

وفي هذا الصدد تعهد جونسون باتخاذ إجراء قوى، إذا كانت دولة أجنبية متورطة في الأمر، مشيرا إلى روسيا.

وأضاف جونسون: "لا يمكن حاليا أن أشير بأصابع الاتهام لأحد، ولكن أقول للحكومات في جميع أنحاء العالم أن أي محاولة لإنهاء حياة شخص بريء على أرض المملكة المتحدة، لن تمر دون عقاب".

من ناحية أخرى، قالت تقارير أن بيان جونسون قد يقصد به سحب المسئولين الحكوميين، والمندوبين من التواجد في المونديال، وليس لاعبي منتخب إنجلترا الذي يدربه حاليا المدير الفني جاريث ساوثجيت.

يذكر أن إنجلترا هي المنتخب الوحيد الذي يمثل المملكة المتحدة في بطولة كأس العالم هذا العام، وسيخوض منتخب الأسود الثلاثة منافسات المونديال ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، تونس، وبنما.