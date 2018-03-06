والي بنزرت يستقبل نائب رئيس الكونفدرالية العالمية للبيزبول والصوفتبول

استقبل اليوم الوالي محمد قويدر نائب رئيس الكونفدرالية العالمية لرياضتي البيزبول والصوفتبول صابر جلاجلة ، في جلسة بحضور العضوين الجامعيين احمد طالب و سفيان الرياحي، وتمحورت الجلسة حول سبل دعم انتشار رياضتي الصوفتبول والبيزبول بالجهة من خلال دعم النوادي الناشطة بكل من بنزرت والماتلين على مستوى فضاءات التمارين واللعب وايضا على مستوى الاحاطة المادية وغيرها ، وجدد خلالها والي بنزرت حرص السلطات الجهوية الكامل على معاضدة مختلف برامج النسيج الجمعياتي بكل تخصصاته ومنها النوادي الرياضية ، ومنوها في هذا الشان بحيوية كل المكونات المجتمعية والجمعياتية بكامل الجهة ومشاركاتها الفاعلة في التاطير التربوي والرياضي للشباب من كافة الفئات والاعمار .

ومن جهته اعرب صابر جلاجلة نائب رئيس الكنفدرالية العالمية لرياضتي البيزبول والصوفتبول، عن عميق الارتياح والتنويه بالتفاعل الجهوي مع كافة المقترحات الخاصة بدفع رياضتي الصوفتبول والبيزبول بالجهة على جميع المستويات اللوجستية والمادية والادبية.