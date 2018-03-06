لجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن وزارة الداخلية

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عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم أمس الاثنين استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج.
وتفاعلا مع تساؤلات أعضاء اللجنة بخصوص الخدمات المسداة للتونسيين بالخارج، أكد ممثلو الوزارة أنه تم اتخاذ جملة من الإصلاحات منذ سنوات باعتماد التكنولوجيات الحديثة على غرار توفير خدمة طلب الحصول على البطاقة عدد 3 عبر الانترنت في آجال قصيرة وإحداث "فضاء المواطن" الذي يضم مكتب استقبال وتوجيه مخصص للتونسيين بالخارج يتولّى اسداء الخدمات في أسرع الآجال.
كما أفادوا بأن الوزارة تقوم بالتنسيق المتواصل مع القنصليات بالخارج قصد تسهيل عملية استخراج جوازات السفر للمقيمين بالخارج بالإضافة إلى مكاتب العلاقة مع المواطن المفتوحة بعديد جهات الجمهورية بهدف تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من استخراج وثائق السفر في ظروف طيبة.
وستقوم وزارة الداخلية خلال الأشهر القليلة القادمة، في انتظار سن القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية، بتركيز عدد من مكاتب استخراج بطاقات التعريف الوطنية بكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بحكم وجود عدد كبير من الجالية بها وذلك قصد تقريب الخدمات من طالبيها.
أما بخصوص موضوع الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على صورة تونس بالخارج وما تفرزه من وضعيات اجتماعية هشة بالخارج، فقد أوضح ممثلو الوزارة أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المهاجرين بطرق غير قانونية سنة 2017 وأمكن بفضل مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية ضبط عدد كبير من العمليات في هذا الشأن، حيث تضاعف العدد بحوالي 3 مرات خلال سنة واحدة ليمر من 102 عملية سنة 2016 إلى 329 عملية سنة 2017.
وتفيد الإحصائيات المقدمة أن مختلف التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية تمكنت سنة 2017 من القبض على 8838 شخصا محاولا للاجتياز منهم 8050 عبر الحدود البحرية و 780 عبر الحدود البرية.
وذكر ممثلو الوزارة أن التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية سنة 2017 بطرق غير قانونية بلغ عددهم حوالي 5905 شخصا من جملة 119362 مجتازا، أي ما يعني أن حوالي 5 بالمائة من جملة المجتازين بطرق غير قانونية إلى السواحل الإيطالية هم من ذوي الجنسية التونسية.
وجوابا عن استفسار أعضاء اللجنة حول موضوع التونسيين المفقودين من بين المهاجرين غير الشرعيين أو الموجودين ببؤر التوتر، اعتبر ممثلو الوزارة الموضوع شائكا ويشمل بعض التعقيدات التي تنكب مختلف الأطراف المتداخلة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع عائلات المفقودين ومع السلط المعنية بالدول الأجنبية.
وحول الانشغال الذي أبداه أعضاء اللجنة بخصوص المراقبة الترتيبية أو ما يُعرف بالإجراء 17، أوضح ممثلو الوزارة أن هذا الإجراء أملته مصلحة بلادنا وأمنها بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدين أنه لا يعني سوى من تتعلق بهم شبهات تطرّف ديني أو من يُشتبه في نواياهم السفر من وإلى تونس قصد الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وأفادوا أن الوزارة تتجه نحو مراجعة طرق وآليات تطبيق هذا الإجراء حتى يتم تلافي كل ما من شأنه تعطيل مصالح بعض الأفراد الراغبين في السفر والذين لا تتعلق بهم شبهات، مذكرين بأن المراقبة الترتيبية داخل تراب الجمهورية تم التخلّي عنها منذ مدة ليتم الاقتصار على القيام بها على مستوى المعابر الحدودية فقط.
عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم أمس الاثنين استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الداخلية حول جملة من المسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج.
وتفاعلا مع تساؤلات أعضاء اللجنة بخصوص الخدمات المسداة للتونسيين بالخارج، أكد ممثلو الوزارة أنه تم اتخاذ جملة من الإصلاحات منذ سنوات باعتماد التكنولوجيات الحديثة على غرار توفير خدمة طلب الحصول على البطاقة عدد 3 عبر الانترنت في آجال قصيرة وإحداث "فضاء المواطن" الذي يضم مكتب استقبال وتوجيه مخصص للتونسيين بالخارج يتولّى اسداء الخدمات في أسرع الآجال.
كما أفادوا بأن الوزارة تقوم بالتنسيق المتواصل مع القنصليات بالخارج قصد تسهيل عملية استخراج جوازات السفر للمقيمين بالخارج بالإضافة إلى مكاتب العلاقة مع المواطن المفتوحة بعديد جهات الجمهورية بهدف تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من استخراج وثائق السفر في ظروف طيبة.
وستقوم وزارة الداخلية خلال الأشهر القليلة القادمة، في انتظار سن القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية، بتركيز عدد من مكاتب استخراج بطاقات التعريف الوطنية بكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا بحكم وجود عدد كبير من الجالية بها وذلك قصد تقريب الخدمات من طالبيها.
أما بخصوص موضوع الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على صورة تونس بالخارج وما تفرزه من وضعيات اجتماعية هشة بالخارج، فقد أوضح ممثلو الوزارة أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المهاجرين بطرق غير قانونية سنة 2017 وأمكن بفضل مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية ضبط عدد كبير من العمليات في هذا الشأن، حيث تضاعف العدد بحوالي 3 مرات خلال سنة واحدة ليمر من 102 عملية سنة 2016 إلى 329 عملية سنة 2017.
وتفيد الإحصائيات المقدمة أن مختلف التشكيلات الأمنية لوزارة الداخلية تمكنت سنة 2017 من القبض على 8838 شخصا محاولا للاجتياز منهم 8050 عبر الحدود البحرية و 780 عبر الحدود البرية.
وذكر ممثلو الوزارة أن التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية سنة 2017 بطرق غير قانونية بلغ عددهم حوالي 5905 شخصا من جملة 119362 مجتازا، أي ما يعني أن حوالي 5 بالمائة من جملة المجتازين بطرق غير قانونية إلى السواحل الإيطالية هم من ذوي الجنسية التونسية.
وجوابا عن استفسار أعضاء اللجنة حول موضوع التونسيين المفقودين من بين المهاجرين غير الشرعيين أو الموجودين ببؤر التوتر، اعتبر ممثلو الوزارة الموضوع شائكا ويشمل بعض التعقيدات التي تنكب مختلف الأطراف المتداخلة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع عائلات المفقودين ومع السلط المعنية بالدول الأجنبية.
وحول الانشغال الذي أبداه أعضاء اللجنة بخصوص المراقبة الترتيبية أو ما يُعرف بالإجراء 17، أوضح ممثلو الوزارة أن هذا الإجراء أملته مصلحة بلادنا وأمنها بالنظر إلى الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدين أنه لا يعني سوى من تتعلق بهم شبهات تطرّف ديني أو من يُشتبه في نواياهم السفر من وإلى تونس قصد الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وأفادوا أن الوزارة تتجه نحو مراجعة طرق وآليات تطبيق هذا الإجراء حتى يتم تلافي كل ما من شأنه تعطيل مصالح بعض الأفراد الراغبين في السفر والذين لا تتعلق بهم شبهات، مذكرين بأن المراقبة الترتيبية داخل تراب الجمهورية تم التخلّي عنها منذ مدة ليتم الاقتصار على القيام بها على مستوى المعابر الحدودية فقط.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018