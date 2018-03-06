ازمة شركة فسفاط قفصة: استئناف العمل في المظيلة ومشاورات بين المعتصمين في المتلوي

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عادل عكرمي:

تشهد منطقة الحوض المنجمي تطورات متلاحقة في خضم الازمة التي تعيشها شركة فسفاط قفصة منذ 20 جانفي الماضي و حكمت عليها بالشلل التام في مختلف انشطتها و قد لاحت مبادرة ايجابية في المظيلة بعد الاتفاق مع المعتصمين على فك الحصار على الشركة و هو ما تم فعلا منذ يوم امس بعد اجتماع مطول لتنسيقية المعتصمين مع عرفات الهادفي معتمد المظيلة تم على اثره تعليق الاعتصامات و امهال الحكومة اسبوعا للبحث عن مخرج نهائي للازمة اما في اقليم المتلوي فمازال نشاط الفسفاط متوقفا في مختلف المواقع الى حد هذه الساعة رغم التحاق عدد من العمال صباح اليوم بالمغاسل الاربعة بهدف استئناف عملهم الا ان المعتصمين حالوا دونهم و ذلك مؤكدين ان مشاورات حثيثة تتواصل فيما بينهم يؤمل ان تنتهي الى فك الحصار عن نشاط الفسفاط بالمتلوي في قادم الساعات اما في ام العرائس فقد توقف من جديد نشاط المغسلة عشية الامس الاثنين بعد مبادرة المعتصمين بفك اعتصامهم حولها منذ صبيحة الاحد الفارط و ذلك على خلفية عدم تفاعل الجهات المعنية مع مبادرتهم حسب تصريح احد المعتصمين . و في الرديف يتواصل نقل الفسفاط من المقاطع الى المغسلة منذ فترة طويلة دون معالجته و ذلك في ظل غياب افق لحلحلة ازمة الفسفاط في الرديف .