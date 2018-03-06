ندوة حول المساواة في الميراث

الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب:

ينظٌم غدا الأربعاء مركز البحوث والدراسات حول المراة ندوة حول المساواة في الميراث بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة مجموعة من الباحثات والباحثين وستقدٌم خلال الندوة التي سيحتضنها أحد نزل العاصمة مجموعة من المداخلات نذكر من بينها المساواة في الميراث من الفقه إلى الأخلاق للدكتورة ألفة يوسف ونحو مقاربة جديدة للمواريث للدكتورة نائلة السليني والتصنيف في حظ الأنثى بين أستقرار الفهم ودينامية النص للدكتورة منية العلمي وقضية المساواة في الميراث بين تصورات التأويل وسياقات السياسة للدكتور محمد الحداد

كما يشارك في الندوة عدد آخر من الباحثين مثل سعاد التريكي ومحمد الجويلي وعماد المليتي وكلثوم مزيود وسلسبيل القليبي ورشيدة الجلاصي