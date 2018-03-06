الكشف عن تورط تلاميذ و منحرفين في حريق مبيت المدرسة الاعدادية بالسبيخة

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – سعيدة الجلاصي:

أكد مصدر أمني أن أربعة منحرفين بالتنسيق مع تلاميذ تورطوا في حريق المبيت المدرسي بالسبيخة و الذي جد فجر الثلاثاء 06 مارس الجاري ، و قد أسفر التحقيق مع المتهمين عن الاعتراف بالتورط في عملية حرق مبيت اعدادية 1994وفق المعطيات الأولية. و للاشارة فإن اعوان الشرطة الفنية عاينوا وجود آثار بنزين مسكوب على ارضية المبيت و عثروا على ولاعة وفق ما افادت به مصادرنا..

و في إطار تأمين إقامة التلاميذ تحول كل من المندوب الجهوي للتربية نورالدين النوري ووالي الجهة منير الحامدي على عين المكان رفقة اطارات أمنية وتمت معاينة المقر المتضرر في حين تم أخذ قرارات عاجلة لإيواء التلاميذ بمبيت المعهد الثانوي 1979 كما تم تكليف مقاول للإشراف على أشغال الصيانة بالمبيت المتضرر بداية من مساء يوم الثلاثاء.