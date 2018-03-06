الكشف عن تورط تلاميذ و منحرفين في حريق مبيت المدرسة الاعدادية بالسبيخة

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مكتب القيروان – الشروق اون لاين – سعيدة الجلاصي:
أكد مصدر أمني أن أربعة منحرفين بالتنسيق مع تلاميذ تورطوا في حريق المبيت المدرسي بالسبيخة و الذي جد فجر الثلاثاء 06 مارس الجاري ، و قد أسفر التحقيق مع المتهمين عن الاعتراف بالتورط في عملية حرق مبيت اعدادية 1994وفق المعطيات الأولية. و للاشارة فإن اعوان الشرطة الفنية عاينوا وجود آثار بنزين مسكوب على ارضية المبيت و عثروا على ولاعة وفق ما افادت به مصادرنا..
و في إطار تأمين إقامة التلاميذ تحول كل من المندوب الجهوي للتربية نورالدين النوري ووالي الجهة منير الحامدي على عين المكان رفقة اطارات أمنية وتمت معاينة المقر المتضرر في حين تم أخذ قرارات عاجلة لإيواء التلاميذ بمبيت المعهد الثانوي 1979 كما تم تكليف مقاول للإشراف على أشغال الصيانة بالمبيت المتضرر بداية من مساء يوم الثلاثاء.
مكتب القيروان – الشروق اون لاين – سعيدة الجلاصي:
أكد مصدر أمني أن أربعة منحرفين بالتنسيق مع تلاميذ تورطوا في حريق المبيت المدرسي بالسبيخة و الذي جد فجر الثلاثاء 06 مارس الجاري ، و قد أسفر التحقيق مع المتهمين عن الاعتراف بالتورط في عملية حرق مبيت اعدادية 1994وفق المعطيات الأولية. و للاشارة فإن اعوان الشرطة الفنية عاينوا وجود آثار بنزين مسكوب على ارضية المبيت و عثروا على ولاعة وفق ما افادت به مصادرنا..
و في إطار تأمين إقامة التلاميذ تحول كل من المندوب الجهوي للتربية نورالدين النوري ووالي الجهة منير الحامدي على عين المكان رفقة اطارات أمنية وتمت معاينة المقر المتضرر في حين تم أخذ قرارات عاجلة لإيواء التلاميذ بمبيت المعهد الثانوي 1979 كما تم تكليف مقاول للإشراف على أشغال الصيانة بالمبيت المتضرر بداية من مساء يوم الثلاثاء.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018