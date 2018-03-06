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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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والدة نجم آرسنال مشردة في الشوارع
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الأولى
والدة نجم آرسنال مشردة في الشوارع
06 مارس 2018 | 15:40

كشفت والدة نجم آرسنال “إينسلي ميتلاند-نايلز” أنها مشردة وتعيش في صندوق تخزين معدني مربع بمساحة 10 أقدام مربعة. وتقول “جول نايلز” (38 عاما) إنها تضطر إلى التسلل دون علم الموظفين، لتنام في مستودع “بيج يلو ستوريج” قبالة شارع إم 25 في هيرتفوردشاير.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، في الوقت الذي تعاني فيه الأم المسكينة، يعيش النجم في شقة تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني مع شقيقه “كوردي” في مدينة فينتشلي بشمال لندن. وتابعت “جول” التي تعمل كجليسة أطفال: “إنها حاوية معدنية بدون نوافذ أو سجادة، ولا يوجد مرحاض أو مرافق للاغتسال، وابني إينسلي يستطيع شراء شقة لي بأجر أسبوعين أو شهرين على الأكثر”.

وتابعت متعجبة: “ابني يلعب في آرسنال وأنا مشردة في وحدة تخزين!” ووفقًا للتقارير، يجني “إينسلي” 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من آرسنال، وقد شارك في 21 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم.

وعن سبب توتر العلاقة بين جول وابنها، أشارت الصحيفة إلى أن “جول” قد اختلفت مع رئيس مفاوضي آرسنال “ديك لو” في اجتماع حول مستقبل “إينسلي” في مارس 2015.

وقالت الأم المسكينة: “أحيانًا أجلس بمنفردي وأبكي، ولن يهمني إذا فقد اينسلي كل ثروته غدًا، فأنا أحبه هو وكوردي، وأريد فقط أن يعلموا ذلك”. وقال مصدر مقرب من ميتلاند نايلز للصحيفة إن النجم لم يكن على علم بأن جول تعيش في حاوية تخزين، وأنه سبق وأن أعطاها مالًا ولا يزال يفعل ذلك. ومن جانبه رفض “إينسلي” التعليق على القصة.

وكالات
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الأولى
والدة نجم آرسنال مشردة في الشوارع
06 مارس 2018 | 15:40

كشفت والدة نجم آرسنال “إينسلي ميتلاند-نايلز” أنها مشردة وتعيش في صندوق تخزين معدني مربع بمساحة 10 أقدام مربعة. وتقول “جول نايلز” (38 عاما) إنها تضطر إلى التسلل دون علم الموظفين، لتنام في مستودع “بيج يلو ستوريج” قبالة شارع إم 25 في هيرتفوردشاير.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، في الوقت الذي تعاني فيه الأم المسكينة، يعيش النجم في شقة تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني مع شقيقه “كوردي” في مدينة فينتشلي بشمال لندن. وتابعت “جول” التي تعمل كجليسة أطفال: “إنها حاوية معدنية بدون نوافذ أو سجادة، ولا يوجد مرحاض أو مرافق للاغتسال، وابني إينسلي يستطيع شراء شقة لي بأجر أسبوعين أو شهرين على الأكثر”.

وتابعت متعجبة: “ابني يلعب في آرسنال وأنا مشردة في وحدة تخزين!” ووفقًا للتقارير، يجني “إينسلي” 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من آرسنال، وقد شارك في 21 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم.

وعن سبب توتر العلاقة بين جول وابنها، أشارت الصحيفة إلى أن “جول” قد اختلفت مع رئيس مفاوضي آرسنال “ديك لو” في اجتماع حول مستقبل “إينسلي” في مارس 2015.

وقالت الأم المسكينة: “أحيانًا أجلس بمنفردي وأبكي، ولن يهمني إذا فقد اينسلي كل ثروته غدًا، فأنا أحبه هو وكوردي، وأريد فقط أن يعلموا ذلك”. وقال مصدر مقرب من ميتلاند نايلز للصحيفة إن النجم لم يكن على علم بأن جول تعيش في حاوية تخزين، وأنه سبق وأن أعطاها مالًا ولا يزال يفعل ذلك. ومن جانبه رفض “إينسلي” التعليق على القصة.

وكالات
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عبد الحميد الرياحي
انتهى وقت الجلوس على الربوة
تعيش البلاد منذ فترة وسط مشهد سريالي، مشهد يتسم بفوضى السياسة والأحزاب التي تعد على الورق بالعشرات ان لم نقل بالمئات لكنها في أغلبيتها الساحقة لا تمثل شيئا على أرض الواقع. وحتى...
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