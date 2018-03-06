والدة نجم آرسنال مشردة في الشوارع

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كشفت والدة نجم آرسنال “إينسلي ميتلاند-نايلز” أنها مشردة وتعيش في صندوق تخزين معدني مربع بمساحة 10 أقدام مربعة. وتقول “جول نايلز” (38 عاما) إنها تضطر إلى التسلل دون علم الموظفين، لتنام في مستودع “بيج يلو ستوريج” قبالة شارع إم 25 في هيرتفوردشاير.
وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، في الوقت الذي تعاني فيه الأم المسكينة، يعيش النجم في شقة تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني مع شقيقه “كوردي” في مدينة فينتشلي بشمال لندن. وتابعت “جول” التي تعمل كجليسة أطفال: “إنها حاوية معدنية بدون نوافذ أو سجادة، ولا يوجد مرحاض أو مرافق للاغتسال، وابني إينسلي يستطيع شراء شقة لي بأجر أسبوعين أو شهرين على الأكثر”.
وتابعت متعجبة: “ابني يلعب في آرسنال وأنا مشردة في وحدة تخزين!” ووفقًا للتقارير، يجني “إينسلي” 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من آرسنال، وقد شارك في 21 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم.
وعن سبب توتر العلاقة بين جول وابنها، أشارت الصحيفة إلى أن “جول” قد اختلفت مع رئيس مفاوضي آرسنال “ديك لو” في اجتماع حول مستقبل “إينسلي” في مارس 2015.
وقالت الأم المسكينة: “أحيانًا أجلس بمنفردي وأبكي، ولن يهمني إذا فقد اينسلي كل ثروته غدًا، فأنا أحبه هو وكوردي، وأريد فقط أن يعلموا ذلك”. وقال مصدر مقرب من ميتلاند نايلز للصحيفة إن النجم لم يكن على علم بأن جول تعيش في حاوية تخزين، وأنه سبق وأن أعطاها مالًا ولا يزال يفعل ذلك. ومن جانبه رفض “إينسلي” التعليق على القصة.
كشفت والدة نجم آرسنال “إينسلي ميتلاند-نايلز” أنها مشردة وتعيش في صندوق تخزين معدني مربع بمساحة 10 أقدام مربعة. وتقول “جول نايلز” (38 عاما) إنها تضطر إلى التسلل دون علم الموظفين، لتنام في مستودع “بيج يلو ستوريج” قبالة شارع إم 25 في هيرتفوردشاير.
وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، في الوقت الذي تعاني فيه الأم المسكينة، يعيش النجم في شقة تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني مع شقيقه “كوردي” في مدينة فينتشلي بشمال لندن. وتابعت “جول” التي تعمل كجليسة أطفال: “إنها حاوية معدنية بدون نوافذ أو سجادة، ولا يوجد مرحاض أو مرافق للاغتسال، وابني إينسلي يستطيع شراء شقة لي بأجر أسبوعين أو شهرين على الأكثر”.
وتابعت متعجبة: “ابني يلعب في آرسنال وأنا مشردة في وحدة تخزين!” ووفقًا للتقارير، يجني “إينسلي” 30 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من آرسنال، وقد شارك في 21 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم.
وعن سبب توتر العلاقة بين جول وابنها، أشارت الصحيفة إلى أن “جول” قد اختلفت مع رئيس مفاوضي آرسنال “ديك لو” في اجتماع حول مستقبل “إينسلي” في مارس 2015.
وقالت الأم المسكينة: “أحيانًا أجلس بمنفردي وأبكي، ولن يهمني إذا فقد اينسلي كل ثروته غدًا، فأنا أحبه هو وكوردي، وأريد فقط أن يعلموا ذلك”. وقال مصدر مقرب من ميتلاند نايلز للصحيفة إن النجم لم يكن على علم بأن جول تعيش في حاوية تخزين، وأنه سبق وأن أعطاها مالًا ولا يزال يفعل ذلك. ومن جانبه رفض “إينسلي” التعليق على القصة.
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018