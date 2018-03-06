لماذا تصيب أمراض القلب السيدات أكثر من الرجال؟

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تعتبر أمراض القلب القاتل الأول على مستوى العالم، سواء بالنسبة للرجال أو النساء. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الملايين من النساء والرجال حول العالم يفقدون حياتهم سنوياً بسبب أمراض القلب و الأوعية_الدموية.
وبحسب الأطباء، فإن السيدات معرضات بشكل أكبر من الرجال للإصابة بأمراض القلب، تماماً مثلما هم معرضون للإصابة أكثر من الرجال للإصابة بالسمنة و السكري والفشل الكلوي والاكتئاب و السكتة الدماغية.
وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك عدة عوامل ترجع لتعرض المرأة للإصابة بأمراض القلب بنسبة أكبر من تعرض الرجال لتلك الأمراض، ومنها:
1 - البلوغ قبل سن 12 عاماً
كلما وصلت المرأة إلى سن البلوغ مبكراً، زادت فرصها للتعرض لأمراض القلب. وذكرت دراسة حديثة أن السيدات اللاتي جاءتهن الدورة الشهرية قبل سن 12 عاماً، فهن معرضات بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب من السيدات اللاتي بلغن بعد سن 13 عاماً. وربما يرجع ذلك لزيادة معدلات الأستروجين oestrogen والتي تزيد من فرص تكون جلطات الدم والأزمات القلبية عند الكبر.
2 - التعرض لدور أنفلونزا حاد
بحسب الخبراء، فإن التعرض لأدوار #الأنفلونزا الحادة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، خاصة أثناء العدوى. فالأنفلونزا تسببها بكتيريا وفيروسات خطيرة والتي يمكن أن تنتقل للقلب مسببة أمراض القلب الخطيرة. لذا إذا كنت تعاني من دور أنفلونزا شديد، فلا تتردد في استشارة الطبيب فوراً.
3 - تناول حبوب التنحيف
كشفت الدراسات أن معظم أنواع تلك الحبوب لا تأتي بالنتائج المرغوب بها في التنحيف، إلا أنها تتسبب في مشاكل بالقلب. فهي قد ترفع ضغط الدم ومعدل #ضربات_القلب، ما قد يسبب إجهاداً للقلب. لذا يحذر الأطباء من تناول #حبوب_التنحيف لمدة طويلة حيث إنها قد تضر بالقلب.
4 - الحمل
هذه حقيقة، فحمل المرأة يضع الكثير من العبء الإضافي على جهازها الدوري، ما يسبب الإجهاد للقلب أثناء فترة الحمل. ويزداد الخطر إذا أصيبت المرأة الحامل بسكري الحمل أو #ارتفاع_ضغط_الدم أو تسمم الحمل، فكلها إشارات خطيرة تدل على إمكانية إصابتها بأمراض القلب.
5 - الانكسارات القلبية
المرأة بطبيعتها تتأثر عاطفياً بدرجة كبيرة بكل المواقف التي تحيط بها. وهي معرضة دائماً للإحباطات والانكسارات القلبية الناتجة عن فقدان شخص عزيز أو فشل في علاقة عاطفية أو ضائقة مالية أو طلاق، ... إلخ. كل هذه العوامل تعرض المرأة للإصابة بأمراض القلب الخطيرة.
6 - الالتهابات المتكررة
التهاب المفاصل الروماتويدي عادة ما يصيب السيدات بنسبة أكبر من الرجال، وهو يزيد من فرص إصابتهن بأمراض القلب. فهو يسبب الالتهابات بالجسم ويؤثر على الأوعية الدموية. لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالإكثار من تناول الأطعمة المضادة للالتهابات للوقاية من أمراض القلب.
7 - الوحدة
فإذا شعرت المرأة أنها وحيدة ومعزولة، فإن ذلك يزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، وهي نسبة تقريباً تساوي خطر التدخين. لذلك فالمرأة التي تشعر بالوحدة يجب أن تلجأ للأشياء التي تخرجها من تلك العزلة مثل مواقع التواصل.
8 - الاكتئاب
الاكتئاب أيضاً من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ومن المعروف أن السيدات هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال، لذا تزداد عندهن نسبة هرمون الكورتيزول cortisol، المعروف بهرمون التوتر، وهو مرتبط بأمراض القلب. فالاكتئاب يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والضغط العالي والكوليستيرول.
تعتبر أمراض القلب القاتل الأول على مستوى العالم، سواء بالنسبة للرجال أو النساء. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الملايين من النساء والرجال حول العالم يفقدون حياتهم سنوياً بسبب أمراض القلب و الأوعية_الدموية.
وبحسب الأطباء، فإن السيدات معرضات بشكل أكبر من الرجال للإصابة بأمراض القلب، تماماً مثلما هم معرضون للإصابة أكثر من الرجال للإصابة بالسمنة و السكري والفشل الكلوي والاكتئاب و السكتة الدماغية.
وبحسب تقرير نشره موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك عدة عوامل ترجع لتعرض المرأة للإصابة بأمراض القلب بنسبة أكبر من تعرض الرجال لتلك الأمراض، ومنها:
1 - البلوغ قبل سن 12 عاماً
كلما وصلت المرأة إلى سن البلوغ مبكراً، زادت فرصها للتعرض لأمراض القلب. وذكرت دراسة حديثة أن السيدات اللاتي جاءتهن الدورة الشهرية قبل سن 12 عاماً، فهن معرضات بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب من السيدات اللاتي بلغن بعد سن 13 عاماً. وربما يرجع ذلك لزيادة معدلات الأستروجين oestrogen والتي تزيد من فرص تكون جلطات الدم والأزمات القلبية عند الكبر.
2 - التعرض لدور أنفلونزا حاد
بحسب الخبراء، فإن التعرض لأدوار #الأنفلونزا الحادة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب، خاصة أثناء العدوى. فالأنفلونزا تسببها بكتيريا وفيروسات خطيرة والتي يمكن أن تنتقل للقلب مسببة أمراض القلب الخطيرة. لذا إذا كنت تعاني من دور أنفلونزا شديد، فلا تتردد في استشارة الطبيب فوراً.
3 - تناول حبوب التنحيف
كشفت الدراسات أن معظم أنواع تلك الحبوب لا تأتي بالنتائج المرغوب بها في التنحيف، إلا أنها تتسبب في مشاكل بالقلب. فهي قد ترفع ضغط الدم ومعدل #ضربات_القلب، ما قد يسبب إجهاداً للقلب. لذا يحذر الأطباء من تناول #حبوب_التنحيف لمدة طويلة حيث إنها قد تضر بالقلب.
4 - الحمل
هذه حقيقة، فحمل المرأة يضع الكثير من العبء الإضافي على جهازها الدوري، ما يسبب الإجهاد للقلب أثناء فترة الحمل. ويزداد الخطر إذا أصيبت المرأة الحامل بسكري الحمل أو #ارتفاع_ضغط_الدم أو تسمم الحمل، فكلها إشارات خطيرة تدل على إمكانية إصابتها بأمراض القلب.
5 - الانكسارات القلبية
المرأة بطبيعتها تتأثر عاطفياً بدرجة كبيرة بكل المواقف التي تحيط بها. وهي معرضة دائماً للإحباطات والانكسارات القلبية الناتجة عن فقدان شخص عزيز أو فشل في علاقة عاطفية أو ضائقة مالية أو طلاق، ... إلخ. كل هذه العوامل تعرض المرأة للإصابة بأمراض القلب الخطيرة.
6 - الالتهابات المتكررة
التهاب المفاصل الروماتويدي عادة ما يصيب السيدات بنسبة أكبر من الرجال، وهو يزيد من فرص إصابتهن بأمراض القلب. فهو يسبب الالتهابات بالجسم ويؤثر على الأوعية الدموية. لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بالإكثار من تناول الأطعمة المضادة للالتهابات للوقاية من أمراض القلب.
7 - الوحدة
فإذا شعرت المرأة أنها وحيدة ومعزولة، فإن ذلك يزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%، وهي نسبة تقريباً تساوي خطر التدخين. لذلك فالمرأة التي تشعر بالوحدة يجب أن تلجأ للأشياء التي تخرجها من تلك العزلة مثل مواقع التواصل.
8 - الاكتئاب
الاكتئاب أيضاً من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ومن المعروف أن السيدات هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال، لذا تزداد عندهن نسبة هرمون الكورتيزول cortisol، المعروف بهرمون التوتر، وهو مرتبط بأمراض القلب. فالاكتئاب يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والضغط العالي والكوليستيرول.
-
22:07حامة الجريد: العثور على قنبلة من مخلفات الاستعمار
06 مارس 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018