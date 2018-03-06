الاتحاد الأوروبي بصدد شطب 3 دول من قائمة الملاذات الضريبية

أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية دول الاتحاد سيرفعون الأسبوع القادم البحرين، وجزر مارشال، وسانت لوسيا، من قائمة وضعها الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية.

وتأتي هذه الخطوة، التي اقترحها خبراء الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يقرها الوزراء في اجتماع يوم 13 مارس، عقب شطب 8 من تلك الملاذات في يناير، من إجمالي 17 ملاذا تضمنتها القائمة في البداية.

وسيخفض بذلك عدد الملاذات المدرجة بالقائمة السوداء إلى 6 وهي: ساموا الأمريكية، وغوام، وناميبيا، وبالاو، وساموا إلى جانب ترينيداد وتوباغو.

وتقول الوثيقة إن شطب البحرين، وجزر مارشال، وسانت لوسيا يأتي بعدما قدمت "تعهدات محددة" بتوفيق ممارساتها وقواعدها التنظيمية الضريبية مع معايير الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"