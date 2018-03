بالفيديو: جماهير سان جيرمان تحرم لاعبي ريال مدريد من النوم والشرطة تتدخل

عمد عدد من جماهير باريس سان جيرمان إلى إحداث ضجة بالقرب من محل إقامة لاعبي ريال مدريد في باريس، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، لمنعهم من الراحة قبل المواجهة الحاسمة ضد الأمراء. وحضرت الشرطة الفرنسية إلى مكان إقامة لاعبي ريال مدريد في الفندق عقب تجمهر المشجعين، الذين فروا فور وصول الشرطة. ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة صعبة، ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكان ريال مدريد، حامل اللقب، قد فاز على ضيفه الفرنسي (3-1) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم 14 فبراير الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

PSG fans causing a scene outside Real Madrid's hotel at 1.30am last night. 🤫 #PSGRMA pic.twitter.com/WYR9Krlxqt