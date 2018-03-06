بالفيديو: جماهير سان جيرمان تحرم لاعبي ريال مدريد من النوم والشرطة تتدخل

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عمد عدد من جماهير باريس سان جيرمان إلى إحداث ضجة بالقرب من محل إقامة لاعبي ريال مدريد في باريس، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، لمنعهم من الراحة قبل المواجهة الحاسمة ضد الأمراء. وحضرت الشرطة الفرنسية إلى مكان إقامة لاعبي ريال مدريد في الفندق عقب تجمهر المشجعين، الذين فروا فور وصول الشرطة. ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة صعبة، ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكان ريال مدريد، حامل اللقب، قد فاز على ضيفه الفرنسي (3-1) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم 14 فبراير الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.
PSG fans causing a scene outside Real Madrid's hotel at 1.30am last night. 🤫 #PSGRMA pic.twitter.com/WYR9Krlxqt— DW Sports (@dw_sports) 6 mars 2018
عمد عدد من جماهير باريس سان جيرمان إلى إحداث ضجة بالقرب من محل إقامة لاعبي ريال مدريد في باريس، في وقت متأخر من ليلة الاثنين، لمنعهم من الراحة قبل المواجهة الحاسمة ضد الأمراء. وحضرت الشرطة الفرنسية إلى مكان إقامة لاعبي ريال مدريد في الفندق عقب تجمهر المشجعين، الذين فروا فور وصول الشرطة. ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في مباراة صعبة، ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكان ريال مدريد، حامل اللقب، قد فاز على ضيفه الفرنسي (3-1) في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم 14 فبراير الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.
PSG fans causing a scene outside Real Madrid's hotel at 1.30am last night. 🤫 #PSGRMA pic.twitter.com/WYR9Krlxqt— DW Sports (@dw_sports) 6 mars 2018
-
22:01تطاوين: بعد انتحار زميلتها.. تلميذة تنجو من موت محقق بسبب لعبة الحوت الازرق
06 مارس 2018
-
21:58الإفراج عن مدير الاستعلامات الديوانية
06 مارس 2018
-
21:54سقوط جزء من عمارة بسوسة
06 مارس 2018
-
21:37حكم استعجالي بحجب لعبتي "الحوت الأزرق" و"مريم" بتونس
06 مارس 2018
-
21:11تصدير 88 الف طن من زيت الزيتون خلال الاشهر الاربعة الماضية
06 مارس 2018
-
21:06كرة قدم: برنامج مباريات الجولة 21 من المحترفة الاولى
06 مارس 2018
-
20:57ماذا في زيارة وزير الداخلية الى الجزائر؟
06 مارس 2018
-
20:45عودة نشاط الفسفاط بالمتلوي
06 مارس 2018
-
20:39تطاوين: يوم تحسيسي باعدادية التلميذة المنتحرة بسبب لعبة الحوت
06 مارس 2018
-
20:30ذهيبة: القبض منحرف خطير محل 4 مناشير تفتيش و بحوزته كمية من "الزطلة"
06 مارس 2018
-
20:18تعذر التوافق حول رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا
06 مارس 2018
-
20:02ذهاب الدور الثاني من ابطال افريقيا: النجم ينتصر على يونايتد النيجيري
06 مارس 2018
-
19:56ذهاب الدور32 لكاس الكاف: الافريقي ينهزم في المغرب
06 مارس 2018
-
19:47واشنطن: استخبارات روسيا والصين تهدد أمننا
06 مارس 2018
-
19:35مجموعات ابطال اسيا: المساكني يقود الدحيل الى فوزه الثالث على التوالي
06 مارس 2018
-
19:20زانوش: سارق المعدات الفلاحية في قبضة الامن
06 مارس 2018
-
19:05تاجروين: إنجاز سبورة تفاعلية بديلة للمرة الأولى بولاية الكاف
06 مارس 2018
-
18:51في ذكرى ملحمة بن قردان: الشاهد في الموعد و غياب وزير الداخلية
06 مارس 2018
-
18:39قعفور: القبض على شخص وحجز قطع أثرية ومخطوطات حول التنقيب على الكنوز
06 مارس 2018
-
18:25امن البلاد والانتخابات وانتاج الفسفاط اهم محاور اجتماع مجلس الامن القومي
06 مارس 2018